Microsoft anunció una nueva oleada de incorporaciones para Xbox Game Pass durante la segunda mitad de mayo y los primeros días de junio, reforzando su apuesta por mantener un catálogo dinámico con estrenos importantes disponibles desde el día de lanzamiento. Entre las novedades más destacadas sobresale la llegada de Forza Horizon 6, que debuta simultáneamente en el servicio de suscripción y en el mercado tradicional, siguiendo la estrategia que la compañía ha impulsado en los últimos años para fortalecer el atractivo de Game Pass.

El nuevo título de conducción ya está disponible para usuarios de Xbox Series, PC, dispositivos portátiles y juego en la nube, ampliando el acceso para distintos perfiles de jugadores . La decisión de integrar desde el primer día producciones de alto presupuesto busca consolidar a Game Pass como una de las principales plataformas de distribución digital dentro de la industria del videojuego.

Nuevos títulos amplían la variedad del catálogo

Además de Forza Horizon 6, Microsoft confirmó la incorporación de otros videojuegos de distintos géneros entre el 20 y el 28 de mayo. Uno de ellos es Remnant II, un shooter cooperativo enfocado en combates intensos y juego en equipo, mientras que Winter Burrow apuesta por una experiencia de supervivencia más relajada en escenarios boscosos.

La lista también contempla propuestas independientes como Pigeon Simulator y Dead Static Drive, que buscan atraer a usuarios interesados en experiencias menos convencionales. Para quienes prefieren aventuras narrativas o desafíos centrados en la lógica, títulos como Luna Abyss y Escape Simulator se perfilan como algunas de las opciones más llamativas de esta actualización.

Otra de las prioridades de Microsoft es mantener la compatibilidad de sus lanzamientos en múltiples plataformas. Varios de los juegos anunciados estarán disponibles no solo en consolas y computadoras, sino también mediante streaming en la nube y dispositivos portátiles. Esta estrategia responde a la intención de la empresa de reducir las barreras de acceso y permitir que los usuarios jueguen sin depender exclusivamente de una consola tradicional.

Estos juegos estarán con nosotros en breve. pic.twitter.com/o5ZgiVZhT0— Xbox Game Pass LATAM (@GamePassLATAM) May 19, 2026

Jurassic World Evolution 3 y Final Fantasy VI lideran junio

El catálogo continuará creciendo el 2 de junio con la llegada de Jurassic World Evolution 3, videojuego de gestión inspirado en la franquicia cinematográfica de dinosaurios. La nueva entrega incluirá opciones ampliadas de personalización y administración de parques temáticos, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más relevantes del servicio para el inicio del verano.

Ese mismo día también se sumará Final Fantasy VI, considerado uno de los RPG más influyentes de la industria. Su incorporación apunta tanto a jugadores nostálgicos como a nuevas generaciones interesadas en descubrir títulos clásicos del género.

Juegos que abandonarán el servicio

Como parte de la rotación habitual de Game Pass, varios títulos dejarán el catálogo el próximo 31 de mayo. Entre ellos aparecen Persona 4 Golden, Metaphor: ReFantazio, Against the Storm, Crypt Custodian y Spray Paint Simulator. Microsoft informó que los suscriptores podrán adquirir estos juegos con descuento antes de su salida definitiva del servicio.

La constante renovación del catálogo se ha convertido en uno de los principales atractivos de Game Pass , aunque también representa un reto para algunos usuarios, especialmente quienes invierten largas horas en juegos de rol o experiencias extensas que podrían desaparecer del servicio en cuestión de semanas.

SV