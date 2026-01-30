Puebla, Ciudad de México y Guadalajara tienen los puntajes más bajos; en contraste con Navojoa, Durango y Ciudad Obregón que se posicionan en los primeros lugares. Se trata del ranking anual de Uber sobre las calificaciones que reciben los usuarios por parte de los conductores al finalizar cada viaje con la aplicación. Este reporte se revela como parte del compromiso de la plataforma con la transparencia y con fomentar el respeto en cada interacción, recordando a ambas partes la importancia de cumplir con sus Guías Comunitarias.

Guadalajara, entre los usuarios peor calificados de Uber. UNSPLASH.COM

Ciudades con calificación promedio más baja a usuarios

Puebla, Puebla Ciudad de México Guadalajara, Jalisco Toluca, Estado de México Cuernavaca, Morelos

Ciudades con calificación promedio más alta a usuarios

Navojoa, Sonora Durango, Durango Ciudad Obregón, Sonora Chetumal, Quintana Roo Ciudad Victoria, Tamaulipas

"Queremos que cada experiencia en la app sea segura, respetuosa y positiva. Al revelar este ranking y ofrecer herramientas como el desglose de la calificación, reiteramos que el respeto es una calle de doble sentido. Por ello, invitamos tanto a usuarios como a conductores a tomarse un momento para utilizar esta opción y seguir promoviendo viajes de cinco estrellas en cumplimiento con las Guías Comunitarias de Uber”, señaló Cecilia Román, gerente de Comunicación de Seguridad para Uber en México.

Buenas prácticas para un viaje 5 estrellas

La calificación de cada usuario se compone del promedio de los últimos 500 trayectos realizados, de acuerdo con la ponderación que dio cada conductor al finalizar el viaje - de 1 a 5 estrellas. El respeto mutuo es la clave y la base de las Guías Comunitarias de la plataforma, que promueven el trato con amabilidad y respeto; mantener seguros a todos; y respetar la ley. El incumplimiento de estas Guías puede derivar en la pérdida de acceso a la cuenta, tanto para usuarios como para conductores.

Para mantener una buena calificación y asegurar una experiencia positiva en cada viaje, estas son las principales recomendaciones de los mismos conductores:

Puntualidad: Estar listo y a tiempo en el punto de partida.

Estar listo y a tiempo en el punto de partida. Respeto: Mantener cordialidad durante el trayecto, cuidar la limpieza del auto, no azotar la puerta.

Mantener cordialidad durante el trayecto, cuidar la limpieza del auto, no azotar la puerta. Comunicación: ¿quieres agregar una parada o cambiar el destino del viaje? Recuerda hacerlo siempre a través de la app , informando al conductor.

¿quieres agregar una parada o cambiar el destino del viaje? Recuerda hacerlo siempre a través de la , informando al conductor. Ubicación: Seleccionar correctamente el lugar de partida es clave para empezar bien el viaje. La app te da incluso la opción de mostrarle al conductor tu ubicación en tiempo real al recogerte. Además, un conductor te agradecerá mucho si le ayudas a evitar ubicaciones de inicio y destino que no sean aptas para ascenso y descenso (unos metros pueden hacer la diferencia).

Seleccionar correctamente el lugar de partida es clave para empezar bien el viaje. La app te da incluso la opción de mostrarle al conductor tu ubicación en tiempo real al recogerte. Además, un conductor te agradecerá mucho si le ayudas a evitar ubicaciones de inicio y destino que no sean aptas para ascenso y descenso (unos metros pueden hacer la diferencia). Seguridad ante todo: Usar el cinturón de seguridad y no incitar a incumplir reglamentos de tránsito.

Los usuarios pueden consultar su calificación promedio en la sección ‘Cuenta’ de su app (esquina inferior derecha), y para conocer el desglose de la misma, ingresar al Centro de Privacidad dentro del menú de Configuración, eligiendo la opción “Ver un resumen de cómo usas la app de Uber”.

Con información de UBER.

MR