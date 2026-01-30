Guadalajara, entre los usuarios peor calificados de Uber

Puebla, Ciudad de México y Guadalajara tienen los puntajes más bajos; en contraste con Navojoa, Durango y Ciudad Obregón que se posicionan en los primeros lugares. Se trata del ranking anual de Uber sobre las calificaciones que reciben los usuarios por parte de los conductores al finalizar cada viaje con la aplicación. Este reporte se revela como parte del compromiso de la plataforma con la transparencia y con fomentar el respeto en cada interacción, recordando a ambas partes la importancia de cumplir con sus Guías Comunitarias. "Queremos que cada experiencia en la app sea segura, respetuosa y positiva. Al revelar este ranking y ofrecer herramientas como el desglose de la calificación, reiteramos que el respeto es una calle de doble sentido. Por ello, invitamos tanto a usuarios como a conductores a tomarse un momento para utilizar esta opción y seguir promoviendo viajes de cinco estrellas en cumplimiento con las Guías Comunitarias de Uber”, señaló Cecilia Román, gerente de Comunicación de Seguridad para Uber en México.La calificación de cada usuario se compone del promedio de los últimos 500 trayectos realizados, de acuerdo con la ponderación que dio cada conductor al finalizar el viaje - de 1 a 5 estrellas. El respeto mutuo es la clave y la base de las Guías Comunitarias de la plataforma, que promueven el trato con amabilidad y respeto; mantener seguros a todos; y respetar la ley. El incumplimiento de estas Guías puede derivar en la pérdida de acceso a la cuenta, tanto para usuarios como para conductores. Para mantener una buena calificación y asegurar una experiencia positiva en cada viaje, estas son las principales recomendaciones de los mismos conductores: Los usuarios pueden consultar su calificación promedio en la sección ‘Cuenta’ de su app (esquina inferior derecha), y para conocer el desglose de la misma, ingresar al Centro de Privacidad dentro del menú de Configuración, eligiendo la opción “Ver un resumen de cómo usas la app de Uber”. Con información de UBER. MR