¿Cuál es la mejor cámara de seguridad para exteriores? Guía básica para principiantes

Las cámaras de seguridad son de las mejores opciones para mantener tu hogar protegido, además de negocios y demás establecimientos. Por ello, es importante conocer las distintas opciones de cámaras de exteriores para determinar cuáles son las más convenientes según tus necesidades.

Algunos de estos artefactos combinan la inteligencia artificial con visión nocturna, además de un sistema fácil de manejar, para que las personas tengan un acceso sencillo a la videovigilancia.

Anteriormente el manejo de la seguridad electrónica era más complicada, ya que se necesitaba un técnico para que instalara los dispositivos y y largos manuales para entender su funcionamiento. No obstante, en la actualidad podemos encontrar herramientas de seguridad bastante accesibles y fáciles de manejar.

En este sentido, la demanda de cámaras para exteriores ha incrementado potencialmente, con dispositivos inteligentes que protegen las propiedades y ofrecen un sistema de vigilancia bastante completo.

¿Qué se debe considerar al elegir cámaras de seguridad para exteriores?

Un costo accesible, accesibilidad y tecnología son algunas de las prioridades al momento de escoger una cámara exterior. Las cámaras actuales logran detectar personas, vehículos, animales, etc. por medio de inteligencia artificial procesada directamente en el dispositivo. Además, la información es enviada directamente al propietario por medio de notificaciones rápidas y privadas.

Algunos dispositivos tienen integradas luces y sirenas que permiten detener incidentes antes de que ocurran, y que el usuario vea, escuche y hable con los visitantes desde su celular.

Por otro lado, la resistencia es otro de los aspectos a considerar, ya que es un elemento crucial para garantizar la durabilidad ante condiciones adversas, como fenómenos climáticos, y una vigilancia efectiva durante las 24 horas del día todos los días.

¿Cómo elegir una cámara de seguridad?

Estos son los criterios clave para seleccionar un buen dispositivo de seguridad:

Resolución mínima: se recomienda una resolución Full HD o 2K+ con un buen sensor.

se recomienda una resolución Full HD o 2K+ con un buen sensor. Tipo de instalación: sistemas inalámbricos con Wi-Fi 6 y estabilidad profesional de conexión cableada PoE (Power over Ethernet), que transmite datos y energía en un único cable.

sistemas inalámbricos con Wi-Fi 6 y estabilidad profesional de conexión cableada PoE (Power over Ethernet), que transmite datos y energía en un único cable. Almacenamiento: la combinación de almacenamiento local en tarjetas microSD para mayor privacidad, y un respaldo en la nube para accesibilidad remota.

la combinación de almacenamiento local en tarjetas microSD para mayor privacidad, y un respaldo en la nube para accesibilidad remota. Energía: existen modelos solares y de baterías de larga duración, y la red eléctrica convencional.

existen modelos solares y de baterías de larga duración, y la red eléctrica convencional. Integración en hogar inteligente: es indispensable que el dispositivo de seguridad mantenga una comunicación fluida para permitir automatizaciones y control a voz.

Estas son las mejores cámaras para exteriores

Illustra 4MP IR Mini Bullet de Johnson Controls

Esta cámara es destacada por su integración de con sistemas de control de acceso. Con una resolución de 4MP y modo True Day/Night que permite manejar condiciones de iluminación complehas

ESPECIAL / JOHNSON CONTROLS

Cámara VX3 HD para exteriores de Resideo

Esta cámara ofrece inteligencia avanzada al hogar, por su capacidad de detección por IA, la cual diferencia entre personas, paquetes, vehículos y animales, reduciendo las notificaciones innecesarias.

Asimismo, tiene luz y sirena integradas, visión nocturna a color para mayor detalle y material resistente a los rayos UV.

ESPECIAL / RESIDEO

P5D-5F-PV de Dahua

Esta es una cámara inalámbrica diseñada para empresas pequeñas, ya que combina una lente fija y otra motorizada Pan & Tilt, alcanzando una resolución total de 10MP.

ESPECIAL / DAHUA

Blink Outdoor 4 de Amazon

Esta es una excelente opción para las personas que buscan simplicidad y autonomía. Ofrece hasta dos años de duración con baterías AA de litio. No obstante, graba el 1080o.

ESPECIAL / AMAZON

Ezviz CB8 Lite Kit

Esta cámara es destacada por su panel solar integrado, que alimenta su operación continua. Asimismo, ofrece un monitoreo panorámico, gracias a su capacidad de movimientos motorizados que eliminan puntos ciegos.

ESPECIAL / EZVIZ

