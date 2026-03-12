Confirmado por Apple: este será el primer lanzamiento del 2026

A una semana del evento privado “Apple Experience”, los fanaticos de iOS se encuentran aun entusiasmados, debido a las novedades que tiene preparadas la empresa estadounidense para este año.

Para esta edición, la empresa de innovación tecnológica decidió darle un giro inesperado al evento, empezando por la sede de la presentación, la cual se llevó a cabo de manera simultánea en Nueva York, Londres y Shanghái. A continuación, te informaremos sobre lo más destacado de esta reunión global.

Los protagonistas del “Apple Experience”: iPhone 17e y el MacBook "económico"

El centro de atención en este primer lanzamiento fueron la renovación de las líneas de entrada de la marca, destacando dos dispositivos clave:

iPhone 17e: Este modelo llegará para sustituir al iPhone 16e, posicionándose como la opción más accesible de su nueva generación de smartphones. Estará equipado con el chip A19, será compatible con MagSafe, contará con una cámara Fusion de 48 MP y un almacenamiento base que se duplica hasta los 256 GB.

En México, su precio inicial se ha confirmado en $14,999 pesos y la preventa de este dispositivo inició el pasado miércoles 4 de marzo.

MacBook de bajo costo: Apple buscará atraer al sector educativo y al público general con una laptop de 12.9 pulgadas potenciada por el chip A18.

Este dispositivo estará disponible en colores vibrantes como amarillo, verde, azul y rosa, con un precio estimado entre los $14,800 y $15,900 pesos mexicanos.

Actualizaciones en la línea iPad y el ecosistema Mac

El evento también fungió como plataforma para integrar Apple Intelligence en una mayor cantidad de dispositivos de la gama media y básica, como lo son:

iPad Air: Actualizado con el chip M4.

iPad básico: Que incorporaría el chip A18 para habilitar las funciones de inteligencia artificial de la marca.

Aunque se rumora la existencia de nuevas MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max, así como modelos con pantallas OLED, aun persiste la duda sobre si estos equipos debutarán pronto o si la empresa estadounidense Apple, reservará dichas sorpresas para la segunda mitad del año, por lo cual solo queda esperar para conocer los próximos lanzamientos de la época otoñal.

CT