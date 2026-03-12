Eclipse solar total 2026: Fecha, hora y dónde será visible el próximo evento astronómico

Los eventos astronómicos suelen generar fascinación entre millones de personas en todo el mundo gracias a su magnitud, belleza y al misticismo que los rodea. Cada año, el cielo ofrece distintos espectáculos naturales y, entre ellos, destaca nuevamente un eclipse solar, el cual podrá observarse el 12 de agosto de 2026 en varias regiones del planeta.

Como parte del calendario astronómico de ese año, en unos meses será visible en diferentes partes del mundo un eclipse solar total, uno de los fenómenos más impactantes que pueden apreciarse desde la Tierra.

De acuerdo con la revista de investigación National Geographic, este fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando temporalmente la luz del astro. Como resultado, se proyecta una sombra sobre la superficie terrestre llamada umbra, lo que provoca que durante unos minutos el día se oscurezca casi por completo.

Durante la fase total del eclipse, además, es posible observar la corona solar, es decir, la atmósfera externa del Sol, algo que normalmente permanece oculto por el intenso brillo de la estrella.

¿Cuándo ver el próximo eclipse solar?

Instituciones astronómicas internacionales han determinado que el próximo eclipse visible desde la Tierra ocurrirá el miércoles 12 de agosto de 2026, alrededor de las 20:25 horas (hora de la península ibérica).

Especialistas señalan que el fenómeno iniciará sobre el mar de Bering y avanzará gradualmente conforme la sombra de la Luna recorra distintas zonas del hemisferio norte, alcanzando una duración máxima de 2 minutos con 18 segundos en su fase de totalidad.

¿En qué países se podrá ver el eclipse solar?

La franja donde el eclipse será totalmente visible atravesará principalmente regiones del Atlántico Norte y Europa. Entre los mejores lugares para observarlo destacan Groenlandia, Islandia y España, donde las condiciones permitirán apreciar el fenómeno en su máxima expresión.

En otras zonas de Europa y América del Norte el evento podrá verse únicamente como un eclipse parcial.

En el caso de México, la franja de totalidad no alcanzará el territorio nacional, por lo que el fenómeno no será visible directamente. Sin embargo, las personas interesadas podrán seguir el evento a través de transmisiones en vivo y coberturas de medios especializados y observatorios astronómicos.

Aunque no podrá observarse de forma directa en México, el eclipse solar total de agosto de 2026 promete ser uno de los eventos astronómicos más destacados del año. Para los aficionados a la astronomía, seguirlo mediante transmisiones y registros científicos será una oportunidad para apreciar uno de los espectáculos más impresionantes que ofrece el universo.

