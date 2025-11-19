Gemini 3, el nuevo modelo de IA "más inteligente" hasta el momento

Google anunció este martes la llegada de Gemini 3, la nueva generación de su tecnología de inteligencia artificial. La compañía lo describió como su herramienta “más inteligente” hasta el momento y aseguró que es “el mejor modelo del mundo en comprensión multimodal”.

Según explicó Koray Kavukcuoglu, responsable del área de IA en Google, este sistema es capaz de analizar simultáneamente texto, audio, imágenes y video. Además, puede funcionar como un “agente” digital con la capacidad de desarrollar aplicaciones bajo demanda.

Disponibilidad y alcance del nuevo modelo

A partir de hoy, usuarios y desarrolladores de Estados Unidos podrán acceder a la nueva versión a través de la aplicación Gemini, que ya registra alrededor de 650 millones de usuarios mensuales, mientras que más de dos mil millones utilizan la herramienta integrada en el buscador.

Por su parte, Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet, señaló que Gemini 3 fue creado para “captar profundidad y matices”, destacando que en apenas dos años la tecnología ha pasado “de leer texto e imágenes a leer el ambiente”.

UNSPLASH/Solen Feyissa

Competencia con OpenAI y nuevas funciones

Con este lanzamiento, Google apunta a posicionarse frente a OpenAI, que recientemente introdujo GPT-5. La empresa pondrá a disposición inmediata Gemini 3 Pro, su versión principal, mientras que Gemini 3 Deep Think se sumará próximamente como parte de la suscripción Google AI Ultra.

El modelo también se integrará en AI Mode, AI Studio, Vertex AI y en la plataforma de desarrollo Google Antigravity, ampliando así su presencia en el ecosistema de herramientas para creadores y empresas.

La compañía adelantó que Gemini 3 podrá generar experiencias de aprendizaje más dinámicas y personalizadas, útiles para estudiar cualquier materia. Además, informó que todos los estudiantes universitarios de Estados Unidos tendrán un año de acceso gratuito a Google AI Pro.

Google añadió que las funciones de programación mejoradas dentro de Gemini 3 Pro permitirán elaborar visualizaciones más complejas, optimizando así el trabajo de desarrolladores y analistas.

Con información de EFE

BB