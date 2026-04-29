Filtran iPhone del 20 aniversario y sorprende con su diseño

El 11 de julio de 2007 salió a la venta el primer iPhone, una revolución que marcó el estándar de la industria vigente hasta hoy. Para celebrar este acontecimiento, Apple prepara para 2027 una edición de aniversario en la que la funcionalidad, el diseño y la tecnología estén a la altura.

El iPhone eliminó el teclado físico y el lápiz óptico, introdujo la pantalla capacitiva multitáctil y popularizó la interfaz basada en iconos. Estas características, con avances técnicos, se han mantenido hasta ahora. ¿Cuál podría ser el siguiente paso?

Las filtraciones procedentes de fábricas en China se han centrado en la pantalla y apuntan a revivir los marcos curvos, pero superando las incomodidades y desventajas que terminaron por imponerse sobre su apariencia refinada y provocaron su desaparición en la gama alta.

Samsung fue pionero en este tipo de pantallas con el Note Edge de 2014 y el S6 Edge de 2015. Ese diseño original y futurista, donde el contenido parecía flotar, fue apreciado por los consumidores e imitado por otras marcas; sin embargo, su uso presentaba problemas: toques involuntarios al sostener el teléfono, fragilidad, alto costo de reparación, distorsión de colores en los bordes y la dificultad para colocar un protector de cristal, entre otros.

El iPhone del vigésimo aniversario se propone superar estos inconvenientes. Para ello, Apple trabaja con Samsung en un panel OLED que se curvará en los cuatro lados del dispositivo. Sustituirá la capa polarizadora por un nuevo recubrimiento antirreflectante más delgado, que permitirá colores más puros y un menor consumo de energía.

Esta misma tecnología (Color Filter on Encapsulation) podría usarse en el iPhone Ultra, el teléfono plegable que Apple también podría lanzar en 2027.

Steve Jobs muestra el primer iPhone en la conferencia MacWorld en San Francisco de 2007. AP/P. Sakuma

Adiós a la Dynamic Island

Incluir la Dynamic Island en la pantalla del iPhone del vigésimo aniversario sería como una mancha, por lo que Apple podría eliminarla al colocar la cámara frontal y el Face ID debajo del panel. Esta tecnología ya existe, aunque aún no ofrece resultados comparables a los de una cámara expuesta, justo el reto que se busca superar.

Otro desafío será lograr que la luminosidad sea uniforme a pesar de las curvas y la delgadez del dispositivo.

El nombre clave del proyecto es GlassWing (Mariposa de cristal), lo que da una idea del objetivo: una apariencia pulcra y elegante, con una pantalla totalmente utilizable.

Se espera que el iPhone del vigésimo aniversario se lance en septiembre de 2027, al mismo tiempo que el iPhone Ultra plegable.