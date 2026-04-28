La gran novedad que tendrá la cámara del nuevo Samsung Galaxy Z Wide Fold

El próximo lanzamiento de Samsung en el segmento de los teléfonos plegables comienza a generar expectativa, no solo por su diseño renovado, sino por las innovaciones que podrían marcar un antes y un después en la experiencia móvil.

Aunque la compañía aún no ha hecho un anuncio oficial, las filtraciones empiezan a dibujar el rumbo de uno de sus dispositivos más ambiciosos.

Información filtrada sobre el nuevo Samsung Galaxy Z Wide Fold

De acuerdo con información difundida por el reconocido filtrador Ice Universe en la red social Weibo, Samsung estaría apostando fuerte por el apartado fotográfico de su próximo plegable, el Samsung Galaxy Z Wide Fold. La gran novedad radica en que este modelo integraría el mismo sistema de cámaras que el futuro Samsung Galaxy Z Fold 8, el cual se presentaría de manera simultánea.

De confirmarse esta información, el dispositivo no solo destacaría por su diseño, sino también por ofrecer un rendimiento fotográfico de primer nivel, colocándolo como uno de los smartphones más completos del mercado en 2026.

Además, este cambio permitiría un rediseño del módulo frontal, haciéndolo mucho más discreto e integrado en la pantalla, lo que aportaría una apariencia más limpia y elegante.

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Este enfoque responde también a la intención de Samsung de atraer a un público más corporativo, que busca dispositivos sofisticados tanto en funcionalidad como en estética. Un sistema de cámara menos visible contribuiría a una experiencia visual más inmersiva, especialmente en tareas profesionales y videollamadas.

Aunque el desempeño real de este nuevo sistema aún está por verse —particularmente en condiciones de poca luz o en uso cotidiano—, las expectativas son altas. Sobre todo si se confirma que comparte hardware con el Galaxy Z Fold 8, un modelo que promete elevar los estándares en fotografía móvil.

Por ahora, todos estos detalles permanecen en el terreno de las filtraciones, aunque provenientes de una fuente con amplio historial de aciertos. Se espera que Samsung presente oficialmente el Samsung Galaxy Z Wide Fold junto con el Samsung Galaxy Z Fold 8 y el Samsung Galaxy Z Flip 8 entre julio y agosto de este año.

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