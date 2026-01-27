Samsung Galaxy S26 Ultra tendrá pantalla revolucionaria

Samsung suele develar en el primer trimestre del año las novedades de la serie Galaxy S, modelos insignia de la compañía surcoreana y tope de gama de los teléfonos celulares en general. En 2026, el momento esperado por los fanáticos de la tecnología se ha demorado, e incluso los rumores apuntan a una presentación hasta febrero en la ciudad de San Francisco.

Mientras llega el momento de la verdad, las especulaciones sobre las novedades del Galaxy S26, sus versiones disponibles y las mejoras respecto al S25 se esparcen por internet. Entre ellas destaca cómo podría ser su pantalla, el elemento más importante, ya que es lo que el usuario ve y toca.

Se cree que el Galaxy S26 llegará en tres versiones:

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Plus (o quizá Edge)

Galaxy S26 (tal vez con el epíteto Pro)

Se especula que el S26 Ultra tendrá una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas con resolución de 1440 × 3120 píxeles. Se trataría de características premium, pero la innovación no estaría en la resolución ni en la tasa de refresco, sino en software y hardware enfocados en la protección del dispositivo y la privacidad del usuario.

Pantalla con protección de privacidad

Las pantallas de plasma, las LCD de tipo IPS y las OLED agregaron intensidad a los colores y corrigieron la desventaja del bajo ángulo de visión que padecían tecnologías anteriores. Sin embargo, al aplicarse en los celulares —aparatos de uso personal— presentaron el inconveniente de hacer visible la información en pantalla para terceros que se encuentren lo suficientemente cerca.

En la actualidad es posible adquirir micas polarizadas que impiden la visión desde ángulos laterales, pero para efectos prácticos esto equivale a volver a las viejas pantallas LED. El Samsung Galaxy S26 resolvería este dilema mediante software.

Según información filtrada a medios especializados, al menos el Galaxy S26 Ultra contaría con una tecnología que impediría la visión lateral de la pantalla, dejando la información visible solo para quien la mire de frente, es decir, el usuario. Esta opción podría activarse y desactivarse según el momento en que sea necesaria, o incluso programarse para horarios específicos en los que se requiera mayor privacidad.

Resistencia extrema con un nuevo Gorilla Glass

Por otra parte, la pantalla del Samsung Galaxy S26 podría incluir un cristal Gorilla Glass de resistencia extrema, lo que haría innecesario buscar protección adicional mediante micas o protectores externos.

A esto se sumaría el sistema operativo One UI 8.5 y el nuevo chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, ya confirmado por el propio Qualcomm, fabricante de esta pieza, aunque otros modelos de la serie S26 podrían incorporar el Exynos 2600.

Para la versión Ultra también se esperan 16 GB de RAM, carga rápida de 60 W y sensores fotográficos avanzados, con un sensor principal de 200 megapíxeles, además de dos teleobjetivos (3x y 5x) y un ultra gran angular.

