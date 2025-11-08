Expertos recomiendan aprender esto a los 60 años para mantener un cerebro joven

Conforme avanza la edad se van perdiendo habilidades cognitivas, por eso, ahora los expertos recomiendan una actividad para mantener un cerebro joven. Estos son los detalles:

El cerebro es un órgano complejo y con un funcionamiento apasionante ya que nos permite llevar a cabo acciones tan dispares como pensar, hablar, escribir, recordar, bailar, respirar, soñar, entre muchas otras, según la Fundación Pasqual Maragall (España). Sus expertos remarcan la importancia de cuidar su salud sino muchas de estas actividades se pueden ver afectadas.

La neuropsicóloga María Roca afirma que siempre estamos a tiempo de hacer algo por la salud de nuestro cerebro, pero cuanto antes incorporemos nuevos hábito mayor impacto va a tener. En este punto, la experta remarca que la salud es un completo estado de bienestar físico, mental y social, y esas tres cosas interactúan constantemente.

Una habilidad cultural para el cerebro

Desde el Instituto de Neurología Cognitiva (Argentina) manifiestan que, con el auge de las neurociencias, en las últimas décadas hubo importantes avances en el estudio del cerebro y en su íntima conexión con el bienestar. Además, añade que cada vez hay más evidencia de qué podemos hacer para cuidarlo.

Al respecto, desde la Confederación Española de Alzheimer hacen referencia a la plasticidad cerebral que es la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar en respuesta a nuevas experiencias, aprendizajes, lesiones y estímulos ambientales. Esto se relaciona con su salud porque ayuda a mantenerlo en forma a pesar del paso del tiempo.

Un estudio de la Universidad Western Sydney (Australia) explica que la habilidad cultural de estudiar y aprender un idioma después de los 60 años estimula al cerebro y mejora la memoria . La salud de este órgano se ve beneficiada porque constantemente trabaja en la necesidad de "bloquear" la lengua materna para recordar y utilizar palabras aprendidas de otro idioma.

Los investigadores indican que se trata de un ejercicio mental que ayuda a fortalecer las funciones cognitivas de nuestro cerebro, ralentizando su envejecimiento y previniendo enfermedades neurodegenerativas . De esta manera, este órgano siempre está estimulado y en actividad.

OA