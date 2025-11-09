El crecimiento del fraude y el robo de identidad en México han disparado el miedo entre los usuarios respecto al uso de la inteligencia artificial (IA) para potenciar este tipo de delitos.

Así, ocho de cada diez usuarios en México consideran que los fraudes a partir de esta tecnología son incluso una amenaza más grande que el robo de identidad, según la empresa tecnológica Jumio.

En un análisis, destacó que 86% de los consumidores en México están cada vez más conscientes de los riesgos de realizar transacciones en línea y les preocupan las diversas tácticas de fraude impulsadas por inteligencia artificial.

Así, 74% de los usuarios en México, consideró que en comparación con 12 meses atrás , las estafas generadas por IA son más difíciles de detectar que las tradicionales.

De acuerdo con la especialista de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Verónica Zepeda, en México, al igual que en otros países, aún no se cuenta con una legislación específica que permita la regulación integral de la inteligencia artificial.

Explicó que, pese a que el sector financiero del país es uno de los más regulados y que dentro de ese marco normativo el uso de la IA está reglamentado de manera indirecta, lo que representa un avance significativo en cuanto a prevención de fraudes, se requieren más controles.

"Aun cuando hay propuestas que buscan legislar el uso de la inteligencia artificial en las operaciones financieras, en tanto no exista una regulación específica y no se creen los mecanismos que aseguren la forma en la que nos distribuimos las actividades y las responsabilidades en el uso de las tecnologías, la carga va a seguir siendo en función del consumidor", opinó Zepeda.

"Otro elemento importante es el tema de la Policía Cibernética. Este tipo de medidas ayuda a dar confianza a los usuarios , pero también es importante que se tenga cultura de la denuncia", agregó.

Detalló que en la medida en que el usuario no esté preparado para enfrentar situaciones en las cuales tenga que denunciar, las políticas pueden estar muy bien diseñadas, pero al final de cuentas son inútiles porque no se tiene la conciencia de exponer el delito.

"Urge que tanto el gobierno como las autoridades del sistema financiero creen legislaciones en las cuales necesariamente se debe incorporar la protección de datos personales, sobre todo ahora ya con un elemento que es muy importante, porque también ahora debe de incluirse la voz para que se tenga protección", subrayó.

La especialista resaltó que en tanto se cuente con una legislación específica, las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico) deben hacer actualizaciones para disminuir el impacto por ciberataques o fraudes impulsados por medio de la inteligencia artificial.

MV