TikTok ofrece decenas de videos de entretenimiento y hasta la venta de productos, mismos que se ajustan conforme el algoritmo del usuario.

Por ese motivo, la aplicación guarda información y archivos temporales (como imágenes o videos) a los que se le conoce como caché y sirven para arrojar contenido de interés y hasta cargarlo rápido.

Sin embargo, con el paso del tiempo estos datos pueden acumularse, lo que afecta tanto el rendimiento del dispositivo como el de la misma app. Si quieres saber cómo borrarlos, continua leyendo.

¿Por qué es importante borrar el caché de la aplicación?

Borrar el caché de TikTok es una práctica clave para que funcione de manera óptima, pues mejora su rendimiento, corrige problemas de visualización del contenido y hasta libera espacio de almacenamiento.

De acuerdo con su página de Soporte, si la conexión a internet no es la causa de las fallas de la aplicación, borrar el caché puede solucionarlo. "Con ello se eliminarían los archivos temporales que podrían estar provocando problemas", explica.

Pero, como lo mencionamos anteriormente, éste no es el único beneficio, puesto que también libera espacio para otras apps o archivos que realmente necesites.

Otra ventaja es optimizar la velocidad de la aplicación. Cuando se eliminan dichos archivos, TikTok puede funcionar y responder rápidamente, lo que mejora tu experiencia de navegación.

Y finalmente, favorece la privacidad; en el caché se almacena información acerca de tu actividad, tus likes, videos compartidos y todo el contenido que consumes. Por esa razón, borrarlo evita que quede registrada.

Como podrás ver, limpiar el caché de TikTok de manera periódica es una acción sencilla que mejora el rendimiento, optimiza el espacio y garantiza una mejor experiencia de uso.

¿Cómo eliminar el caché de TikTok?

Aquí te explicamos los pasos a seguir:

Abre TikTok

Ve a "Perfil", en la esquina inferior derecha.

Toca el ícono de menú, representado con tres líneas horizontales en la parte superior derecha.

Pulsa "Ajustes y privacidad".

Busca "Caché y datos móviles".

Selecciona "Liberar espacio".

Oprime "Borrar" a lado del caché. ¡Listo!

Aunque no hay una regla única, se suele recomendar borrar el caché de TikTok cada 2 a 4 semanas.

No obstante, si usas la app con frecuencia (varias horas al día), conviene hacerlo una vez por semana; en cambio, si la usas poco puedes limpiarla una vez al mes o incluso cada 2 meses.

También es recomendable hacerlo cuando:

La app se vuelve lenta o se traba

Si los videos no cargan correctamente

Si notas que tu celular tiene poco espacio

Después de una actualización importante de la app

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