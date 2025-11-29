Cometa 3I/ATLAS: Datos clave detrás del fenómeno más curioso de la década

El cometa 3I/ATLAS, detectado el 1 de julio de 2025 por el Sistema de Alerta de Último Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) —un proyecto financiado por la NASA y operado desde Río Hurtado, Chile— ha causado gran interés entre astrónomos y entusiastas del cielo, quienes se han sorprendido por su inusual aspecto.El origen y comportamiento de este cometa han despertado numerosas dudas, pues su composición, evolución y proceso de desintegración lo han convertido en uno de los eventos espaciales más enigmáticos de los últimos años.Según la NASA, este misterioso visitante interestelar, el cometa 3I/ATLAS, presenta varias particularidades que vale la pena conocer y que lo distinguen de otros cuerpos similares.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *XP