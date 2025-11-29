Cometa 3I/ATLAS: Datos clave detrás del fenómeno más curioso de la década

El cometa 3I/ATLAS, detectado el 1 de julio de 2025 por el Sistema de Alerta de Último Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) —un proyecto financiado por la NASA y operado desde Río Hurtado, Chile— ha causado gran interés entre astrónomos y entusiastas del cielo, quienes se han sorprendido por su inusual aspecto.

El origen y comportamiento de este cometa han despertado numerosas dudas, pues su composición, evolución y proceso de desintegración lo han convertido en uno de los eventos espaciales más enigmáticos de los últimos años.

Según la NASA, este misterioso visitante interestelar, el cometa 3I/ATLAS, p resenta varias particularidades que vale la pena conocer y que lo distinguen de otros cuerpos similares.

Curiosidades del Cometa 3I/ATLAS

Tercer objeto interestelar: Este cometa es el tercer objeto fuera de nuestro sistema solar descubierto hasta ahora.

Distancia a la Tierra: Se estima que 3I/ATLAS, al 19 de diciembre de 2025, tiene una distancia de 1,8 unidades astronómicas , lo que significa que estaba a 270 millones de kilómetros de la Tierra.



Para la NASA, el cometa 3I/ATLAS destaca por sus peculiaridades, convirtiéndose en uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año. NASA/JPL-Caltech

Objetos interestelares anteriores a 3I/ATLAS: en 2017 se descubrió Oumuamua, el primer objeto de este tipo, y en 2019 el segundo fue 2I/Borisov.



los astrónomos la han categorizado de esta manera debido a su trayectoria orbital. Nombre: Los cometas llevan el nombre del equipo o persona que los descubrió, por lo que en este caso fue el equipo de exploración ATLAS. Por otro lado, la letra "I" significa interés, indicando que provino de fuera de nuestro sistema solar. Finalmente, el número "3" indica que fue el tercer objeto interesante descubierto.



Velocidad: Ha mantenido una velocidad de 246 mil kilómetros por hora (153 mil millas por hora) en el perihelio, su mayor aproximación al Sol.



(153 mil millas por hora) en el perihelio, su mayor aproximación al Sol. Asteroide o Cometa: Se le llamó cometa ya que el objeto pudo determinar por los astrónomos que está activo, lo que significa que tiene un núcleo helado y una cola (nube brillante).

