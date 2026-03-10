Mercurio y Marte protagonizarán una conjunción visible en marzo

El calendario astronómico de marzo de 2026 contempla un fenómeno visible que involucra a dos de los planetas cercanos al Sol y a la Tierra.

El próximo 14 de marzo, Mercurio y Marte se alinearán en una conjunción planetaria. De acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA), este fenómeno ocurre cuando dos cuerpos celestes comparten la misma ascensión recta, equivalente a la proyección de la longitud terrestre en la esfera celeste.

Aunque desde la Tierra ambos planetas parecen situarse muy próximos en el cielo, esta cercanía es solo aparente. En realidad, los cuerpos celestes permanecen separados por millones de kilómetros, pero desde nuestra perspectiva visual parecen ocupar el mismo sector del firmamento nocturno.

Los cálculos astronómicos ubican la conjunción oficial a las 06:44 GMT del 14 de marzo, momento en el que se registra la alineación según los parámetros orbitales. Sin embargo, la mayor aproximación visual entre ambos planetas ocurrirá hasta el 15 de marzo a las 19:09 GMT.

Según explica el portal especializado EarthSky, es importante distinguir entre una conjunción y un “acercamiento cercano”. Este último término se utiliza para describir el instante de menor separación angular entre dos cuerpos celestes, sin considerar su posición respecto a la longitud eclíptica, es decir, la trayectoria aparente que sigue el Sol en el cielo.

Durante este encuentro, Mercurio presenta una magnitud de 2.5, mientras que Marte exhibe una mayor luminosidad con una magnitud de 1.1. Esta diferencia de brillo es crucial para la identificación, ya que ambos planetas se ubican a baja altura sobre el horizonte oriental poco antes del amanecer.

De acuerdo con las proyecciones de Stellarium Labs, la observación en México y el resto del hemisferio norte resulta particularmente compleja debido a que el planeta rojo emerge casi simultáneamente con el Sol, quedando oculto por el resplandor matutino.

Recomendaciones para observar el fenómeno antes del amanecer

Para los entusiastas que busquen capturar este evento, el procedimiento debe ser meticuloso. Los expertos de la Royal Astronomical Society sugieren seguir estos pasos para maximizar las posibilidades de éxito:

Ubicación: Buscar un sitio con el horizonte este completamente despejado de edificios, árboles o montañas.

Instrumentación: Debido a la baja magnitud de Mercurio y la cercanía del resplandor solar, el uso de binoculares o telescopios de corto alcance es indispensable.

Cronología: La observación debe realizarse escasos minutos antes del orto (salida del Sol). En México, el margen de maniobra es mínimo comparado con el hemisferio sur, donde Marte sale con mayor antelación y alcanza una posición más alta.

A pesar de las dificultades técnicas en latitudes septentrionales, este evento permite a los especialistas estudiar las trayectorias orbitales y la mecánica celeste . "La importancia de estos eventos radica en la precisión con la que podemos predecir los movimientos de los cuerpos en el sistema solar" , señala la documentación técnica del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, la conjunción ofrece una oportunidad única para comprender la profundidad del espacio a través de una perspectiva bidimensional.

Con información de SUN

YC