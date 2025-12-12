NASA confirma el eclipse de sol más largo del siglo: se verá en 3 continentes durante 6 minutos

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, sigla en inglés) confirmó que el 2 de agosto de 2027 el planeta será testigo del eclipse solar total más prolongado del siglo XXI, el fenómeno, que oscurecerá el cielo durante 6 minutos y 22 segundos, ya es considerado uno de los eventos astronómicos más excepcionales de las últimas décadas y ha generado una ola global de preparativos en más de tres continentes.

Gracias a modelos matemáticos que permiten calcular con precisión la posición de la Tierra y la Luna desde el año 4000 a.C. hasta el 8000 d.C., la agencia espacial estadounidense ha podido anticipar los detalles del eclipse con varios años de anticipación. Esa exactitud ha provocado que millones de personas estén organizando viajes, reservas y experiencias para presenciarlo desde los mejores puntos de observación.

Un eclipse único en su tipo

La mayoría de los eclipses totales apenas supera los dos o tres minutos de oscuridad, sin embargo, en esta ocasión coincidirán tres factores astronómicos excepcionales.

Primero, la Tierra estará en el afelio, su mayor distancia respecto al Sol, lo que hará que el astro se vea ligeramente más pequeño. A la vez, la Luna se encontrará cerca del perigeo, su punto más próximo a la Tierra, proyectándose más grande en el cielo.

Como consecuencia, el satélite cubrirá el disco solar con mayor amplitud y durante más tiempo. A esto se suma que la sombra lunar cruzará zonas cercanas al Ecuador, permitiendo que la umbra —la región de oscuridad total— recorra un trayecto más extenso y a una velocidad aproximada de 258 km/h.

Luxor será el epicentro mundial

El eclipse será visible en más de una decena de países de África, Europa, Oriente Medio y Asia. Sin embargo, el punto de mayor duración se ubicará en Luxor, Egipto, donde la totalidad alcanzará los 6 minutos y 22 segundos.

En este enclave histórico del valle del Nilo, la luz del día desaparecerá por completo en cuestión de segundos, ofreciendo una postal sin precedentes entre templos y restos de antiguas civilizaciones.

La sombra comenzará su recorrido en el Atlántico y cruzará España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Debido a sus cielos despejados y ubicación privilegiada, Luxor ya prepara operativos especiales, paquetes turísticos, cruceros e incluso vuelos diseñados para seguir la trayectoria del fenómeno.

Tecnología, seguridad y una experiencia global

La NASA recuerda que nunca debe observarse el Sol sin protección especializada. Solo durante la fase de totalidad —y únicamente en las zonas donde la Luna cubra completamente el disco solar— será seguro mirar a simple vista. Para el resto del tiempo se requieren lentes certificados ISO 12312-2 o filtros especiales para telescopios y binoculares.

Este eclipse también promete ser un espectáculo tecnológico: transmisiones internacionales en alta definición, herramientas de realidad aumentada y experiencias inmersivas permitirán que millones lo sigan desde cualquier parte del mundo.

Más allá de la ciencia, el evento unirá tradición, cultura y astronomía. En ciudades como Luxor se organizarán observatorios, conferencias y actividades que integrarán el fenómeno con la historia milenaria del lugar. Para muchos, el 2 de agosto de 2027 será una fecha irrepetible: un instante en el que el cielo se oscurecerá por más de seis minutos, marcando uno de los capítulos más memorables de la astronomía moderna.

