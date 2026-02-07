Eclipse Solar Anular 2026: ¿Cuándo y dónde podrá verse?

Febrero se convertirá en uno de los meses más especiales de 2026 para los amantes de la astrología, pues muy pronto el cielo nocturno sorprenderá con un evento maravilloso , digno de observarse, que dará inicio a los sucesos astronómicos pronosticados para este año

Se tratará de un eclipse solar anular, conocido como “anillo de fuego” por el impactante efecto visual que genera, cuando la Luna oculte casi por completo el Sol —aproximadamente el 96%— y deje visible un brillante aro de luz a su alrededor.

¿Cuándo podrá verse el Eclipse Solar Anular?

Este primer eclipse solar del 2026 ocurrirá el próximo martes 17 de febrero. De acuerdo con Star Walk, el portal especializado en astronomía, el eclipse parcial comenzará aproximadamente a las 9:56 GMT, es decir, a las 3:56 de la madrugada (horario del centro de México), mientras que la anularidad iniciará a las 11:42 GMT o a las 5:42 en México.

Alcanzará su máximo esplendor a las 12:12 GMT; terminando su fase anular a las 12:41 GMT y concluyendo completamente alrededor de las 14:27 GMT, con una duración total de casi cuatro horas.

Sin embargo, esta cronología es una predicción global y las horas exactas siempre pueden variar según la ubicación exacta de donde se observe.

¿Dónde podrá verse el Eclipse Solar Anular?

Lamentablemente, la mayor parte del mundo se perderá de este esperado fenómeno astronómico, pues la franja de visibilidad estará limitada a una pequeña región al sur del planeta.

El sur de Argentina y Chile, así como varios países al sur del continente africano -como Sudáfrica, Botsuana, Mozambique, Madagascar y Tanzania- podrán ver la fase parcial del eclipse.

Sin embargo, la fase anular, en la que la Luna se impondrá entre la Tierra y el Sol, generando el famoso "anillo de fuego", podrá apreciarse únicamente desde la Antártida.

