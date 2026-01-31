Luna de Nieve 2026: Descubre la mejor hora para observar el fenómeno astronómico

La Luna de Nieve es uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año, ya que, al ser la segunda luna llena, marca de manera simbólica el inicio del ciclo de plenilunios que iluminarán el cielo nocturno durante distintos momentos de todo el 2026.

Uno de los aspectos más destacables de esta Luna es su brillo, que suele ser más intenso y notorio en comparación con otras fases lunares , lo que la convierte en un espectáculo ideal para los amantes de la observación astronómica.

Este plenilunio recibe su nombre por coincidir con la etapa invernal más intensa del año y alcanzará su punto máximo en una hora específica, perfecta para quienes disfrutan contemplar la Luna en todo su esplendor y capturar imágenes únicas del firmamento.

¿Cuál es la mejor hora para ver la Luna de Nieve?

De acuerdo con Star Walk, sitio especializado en temas astronómicos, la Luna de Nieve —o Luna llena— podrá observarse el próximo 1 de febrero a partir de las 16:09 horas, alcanzando su punto de mayor intensidad durante la noche.

Sin embargo, el mejor momento para apreciar este satélite natural en todo su esplendor es cuando el cielo se oscurece y su brillo, luz y magnitud destacan sin la interferencia de la iluminación artificial. Por ello, expertos recomiendan observarla a partir de las 22:00 horas y hasta la madrugada del lunes 2 de febrero.

En el ámbito astrológico, la Luna llena de febrero se asocia con la confianza, la creatividad y la autoexpresión, ya que se eleva en el signo de Leo. Este evento invita a exteriorizar emociones y a mostrarse auténtico ante los demás.

El nombre de Luna de Nieve proviene de que febrero suele ser el mes más nevado del año en Norteamérica, motivo por el cual diversas tribus nativas americanas la denominaron así, en referencia a las duras condiciones invernales.

