Descubren una atmósfera imposible en un diminuto mundo helado más allá de Plutón

Un equipo de astrónomos del Observatorio Astronómico Nacional de Japón acaba de detectar una atmósfera alrededor del objeto 2002 XV93, un cuerpo celeste ubicado a más de cinco mil 500 millones de kilómetros de la Tierra.

El investigador Ko Arimatsu lideró este hallazgo histórico en enero de 2024, cuando el objeto pasó frente a una estrella lejana y atenuó su brillo de forma gradual. Los científicos publicaron los resultados recientemente en la revista Nature Astronomy, desatando un intenso debate en la comunidad científica internacional sobre la naturaleza de los mundos helados.

Los investigadores lograron esta hazaña gracias a una técnica llamada ocultación estelar, utilizando telescopios en Kioto, Nagano y Fukushima. Al observar cómo el plutino bloqueaba la luz de la estrella de fondo, notaron que el resplandor no desapareció de golpe, sino que disminuyó suavemente durante un segundo y medio. Esta refracción de la luz demuestra la presencia de una capa de gas extremadamente fina, con una presión superficial millones de veces menor que la de la Tierra, pero suficiente para reescribir los libros de astronomía.

Universidad de Tokio

El misterio de los plutinos y su naturaleza inusual

Un plutino representa una categoría especial de objetos transneptunianos que orbitan el Sol en perfecta sincronía con Neptuno, completando dos vueltas por cada tres del gigante gaseoso. El objeto 2002 XV93 pertenece a este selecto grupo y mide apenas 500 kilómetros de diámetro, una quinta parte del tamaño de Plutón. Este tamaño tan reducido hace que el descubrimiento resulte extraordinario, ya que su débil gravedad debería permitir que cualquier gas escape rápidamente hacia el espacio profundo en lugar de mantenerse a su alrededor.

Este hallazgo cambia radicalmente las teorías sobre la formación y evolución de los cuerpos helados en el cinturón de Kuiper. Hasta hoy, los astrofísicos sostenían que solo los planetas enanos de gran tamaño, como Plutón, poseían la masa necesaria para mantener una envoltura gaseosa estable en un entorno tan gélido.

La presencia de gas en el 2002 XV93 obliga a los expertos a replantear los modelos de retención atmosférica y sugiere que el sistema solar exterior alberga una actividad geológica mucho más compleja y dinámica de lo que imaginábamos.

¿Por qué ocurre este descubrimiento ahora y qué sabíamos?

La tecnología actual de cámaras de alta sensibilidad permite a los astrónomos captar variaciones de luz en milisegundos, algo impensable hace una década. Eventos previos, como la exploración de Plutón por la sonda New Horizons en 2015, ya nos mostraron que los mundos lejanos poseen atmósferas dinámicas y neblinas complejas.

Asimismo, los científicos detectaron anteriormente indicios de gas en Makemake, otro planeta enano, pero encontrar una atmósfera en un cuerpo tan diminuto como el 2002 XV93 marca un hito sin precedentes en la exploración espacial.

Para explicar este fenómeno, los especialistas manejan dos conceptos clave de forma muy sencilla: el criovulcanismo y los impactos cósmicos. El criovulcanismo significa que el objeto tiene volcanes que escupen hielo y gases desde su interior, reponiendo constantemente la atmósfera que se escapa al espacio.

La segunda opción sugiere que un cometa chocó recientemente contra el plutino, levantando una nube temporal de material volátil que los telescopios japoneses lograron captar justo a tiempo antes de que se disipe por completo en el vacío cósmico.

El futuro de la investigación en los confines del sistema solar

Los astrónomos planean utilizar el telescopio espacial James Webb para analizar la composición química exacta de esta nueva atmósfera. Si los instrumentos detectan metano, nitrógeno o monóxido de carbono, los científicos podrán confirmar el origen interno de los gases. Además, un monitoreo continuo durante los próximos años revelará si la capa de gas desaparece, lo que confirmaría la teoría del impacto, o si persiste, lo que validaría la existencia de volcanes de hielo activos en este pequeño mundo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

KR