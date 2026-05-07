Cómo actualizar el Samsung Galaxy a One UI 8.5 paso a paso

La evolución tecnológica en el mundo de los teléfonos inteligentes no se detiene, y Samsung acaba de dar un salto gigantesco con el despliegue oficial de su nueva capa de personalización. Esta actualización representa uno de los cambios más significativos del año para los usuarios de la marca surcoreana, marcando un antes y un después en la experiencia móvil.

Basada en la sólida arquitectura del sistema operativo Android 16 QPR2, esta versión promete cambiar radicalmente la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos a diario. No se trata de una simple mejora estética, sino de una reestructuración profunda que optimiza el rendimiento general, reduce el consumo de batería y eleva los estándares de privacidad a niveles nunca antes vistos en el ecosistema Android.

El lanzamiento oficial comenzó este 6 de mayo en Corea del Sur, beneficiando inicialmente a los usuarios de la serie Galaxy S25, pero su expansión global hacia Europa y América Latina es inminente. Como especialistas en tecnología, sabemos que estar preparado para recibir este paquete de datos es crucial para aprovechar al máximo las nuevas capacidades de tu equipo desde el primer minuto.

¿Qué trae de nuevo One UI 8.5 para tu teléfono móvil?

Esta actualización se aleja de ser un simple parche de seguridad rutinario; es una renovación integral que integra las herramientas más avanzadas de Galaxy AI para potenciar tu productividad y creatividad. La inteligencia artificial ahora trabaja de forma nativa en el núcleo del sistema, anticipándose a tus necesidades y automatizando tareas cotidianas que antes requerían múltiples toques en la pantalla.

Entre sus principales y más aplaudidos atractivos destaca un innovador limpiador de audio impulsado por inteligencia artificial, diseñado específicamente para mejorar tus notas de voz y videos. Esta herramienta es capaz de analizar el entorno y eliminar ruidos de fondo molestos en tiempo real, logrando que las voces suenen cristalinas incluso si estás grabando en una calle transitada o en un evento con mucho bullicio.

Además de las mejoras internas, la interfaz visual recibe un merecido lavado de cara con la incorporación de nuevos iconos en 3D que aportan profundidad y modernidad al menú principal. A esto se suma un panel de ajustes rápidos que ahora es completamente personalizable, permitiendo a los usuarios reorganizar los botones, ajustar su tamaño y adaptar la disposición de los elementos según sus preferencias personales.

La aplicación nativa de "Mis archivos" también ha sido rediseñada desde cero para ofrecer una experiencia de navegación mucho más intuitiva y eficiente. Ahora permite organizar tu contenido multimedia y documentos según su origen exacto, facilitando enormemente la búsqueda de descargas recientes, archivos compartidos por aplicaciones de mensajería o fotografías capturadas con la cámara principal.

Dispositivos compatibles y el calendario oficial de actualización

Aunque los primeros afortunados en probar estas novedades son los dueños de un flamante Galaxy S25 Ultra, la lista de equipos confirmados por la compañía para recibir este software es bastante extensa y alentadora. La estrategia de la empresa busca unificar la experiencia de usuario en la mayor cantidad de terminales posibles, abarcando tanto la gama alta premium como los dispositivos plegables más recientes del mercado.

Modelos de última generación como el Galaxy Z Fold7, el Galaxy Z Flip7, toda la familia de la serie Galaxy S24 y las potentes tabletas Galaxy Tab S11 están incluidos en la hoja de ruta oficial. Incluso versiones enfocadas en la relación calidad-precio, como el esperado Galaxy S25 FE, tienen garantizado su boleto para disfrutar de todas las ventajas que ofrece esta nueva versión del sistema operativo.

Si te encuentras residiendo en México, España o cualquier otro país de América Latina, los servidores de la compañía comenzarán a liberar el paquete de instalación a partir del 11 de mayo de forma escalonada. Es importante mantener la calma, ya que estos despliegues masivos suelen realizarse por fases para evitar la saturación de los servidores y garantizar que la descarga sea estable para todos los usuarios.

Guía paso a paso: ¿Cómo actualizar tu Samsung Galaxy a One UI 8.5?

Para garantizar un proceso de instalación exitoso y sin contratiempos que puedan dañar tu dispositivo, es fundamental que sigas una serie de recomendaciones preventivas. Antes de presionar el botón de descarga, asegúrate de cumplir con estos requisitos básicos que los expertos en soporte técnico siempre sugieren para evitar la temida pérdida de datos o bloqueos del sistema.

Sigue estos consejos antes de iniciar con la actualización:

Verifica tu batería: Asegúrate de tener al menos un 60% de carga o mantén el móvil conectado a la corriente.

Asegúrate de tener al menos un 60% de carga o mantén el móvil conectado a la corriente. Haz una copia de seguridad: Respalda tus fotos y contactos en la nube o en una computadora usando Smart Switch.

Respalda tus fotos y contactos en la nube o en una computadora usando Smart Switch. Utiliza una red Wi-Fi estable: El archivo de actualización es pesado y consumirá rápidamente tus datos móviles.

El archivo de actualización es pesado y consumirá rápidamente tus datos móviles. Libera espacio: Necesitarás contar con al menos 6 GB de almacenamiento interno disponible para la descompresión.

Una vez que tu teléfono esté completamente preparado, el proceso es sumamente sencillo: dirígete a la aplicación de "Ajustes", desliza el menú hacia abajo hasta encontrar el apartado de "Actualización de software", toca en la opción "Descargar e instalar" y espera a que el sistema busque la versión más reciente. Si ya está disponible en tu región, solo deberás aceptar los términos y dejar que tu Samsung Galaxy haga el resto de la magia de forma automática.

CT