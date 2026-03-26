¿De vacaciones esta Semana Santa 2026? ¡Así puedes activar mensajes de ausencia en WhatsApp!

¡Semana Santa 2026 está a la vuelta de la esquina y WhatsApp podría convertirse en tu aliado! Durante esas fechas, muchas personas provechan para descansar, viajar y convivir con sus seres queridos; sin embargo, no todos los negocios pueden darse el lujo de desconectarse por completo, pero por fortuna WhatsApp Business les ofrece los mensajes de ausencia.... ¿pero qué son y cómo activarlos?

¿Qué son los mensajes de ausencia de WhatsApp?

Los mensajes de ausencia implementados por WhatsApp Business tienen la función de enviar mensajes automáticos y personalizados a los clientes. Gracias a eso, sin que tú como propietario tomes su celular e interrumpas tu descanso, tus contactos podrían recibir una advertencia de que estás fuera de servicio... al menos durante estas vacaciones de Semana Santa 2026.

¿Cómo activar los mensajes de ausencia en WhatsApp Business? El PASO a PASO

Lo primero que debes hacer es descargar la aplicación WhatsApp Business, que está pensada para que los propietarios de pequeñas empresas conecten con sus clientes y muestren sus productos de manera rápida y sencilla.

Posteriormente, crea el perfil de tu empresa con su información básica. Una vez completado el registro, estos son los pasos que debes seguir para activar los mensajes de ausencia:

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EN ANDROID

Ve a la pestaña "Herramientas".

Toca "Mensaje de ausencia".

Activa la opción "Enviar mensaje de ausencia".

En "Mensaje de ausencia", selecciona el mensaje para editarlo y luego pulsa "Ok".

Oprime "Programar" para establecer el mensaje de ausencia; puedes elegir entre las opciones "Enviar siempre", "Horario personalizado" y "Fuera del horario comercial".

Toca "Destinatarios" para seleccionar quiénes recibirán el mensaje de ausencia y elige una de las siguientes opciones "Todos", "Los que no están en la libreta de contactos", "Todos, excepto a…" o "Enviar solo a…".

Al final, pulsa "Guardar".

PARA iOS

Ve a la pestaña "Herramientas".

Toca "Mensaje de ausencia".

Activa la opción "Enviar mensaje de ausencia".

En "Mensaje", toca el mensaje para editarlo y luego selecciona "Guardar".

Oprime "Programar" para establecer el mensaje de ausencia; también puedes elegir entre las opciones "Enviar siempre", "Horario personalizado" y "Fuera del horario comercial".

Toca "Destinatarios" para seleccionar quiénes recibirán el mensaje de ausencia y elige una de las siguientes opciones "Todos", "Los que no están en la libreta de contactos", "Todos, excepto a…" o "Enviar solo a…".

Guarda los cambios y listo.

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¿Cómo se quitan los mensajes de ausencia en WhatsApp Business?

Si quieres quitar estos mensajes, solo debes dirigirte a "Herramientas", después seleccionar "Mensaje de ausencia" y desactivar la opción "Enviar mensaje de ausencia".

¡Ojo! Para utilizar WhatsApp Business necesitas un número de celular distinto al que utilizar personalmente. En caso de que tengas un teléfono con doble tarjeta SIM, puedes manejar ambas aplicaciones sin problema.

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¿Qué otras funciones tiene WhatsApp Business?

Al ser una aplicación para cuidar la relación con los clientes, WhatsApp Business incluye otras funciones para aumentar la eficiencia de tu negocio. Asimismo, te ayuda a mostrar tus productos y servicios con herramientas como:

Creación de tienda virtual.

Mensajes de bienvenida.

Respuestas rápidas.

Etiquetas.

Creación de catálogo de productos.

Carrito.

Si tienes un emprendimiento, los mensajes de ausencias pueden salvarte de diversos contratiempos y permitirte descansar estas vacaciones de Semana Santa 2026.

JM

