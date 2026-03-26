Samsung Galaxy A57 5G: precio en México y características

¿Has estado pensando recientemente en cambiar de dispositivo móvil? Pues tenemos buenas noticias para ti, porque Samsung ha decidido por fin presentar de manera oficial el nuevo Galaxy A57 5G.

Este modelo representa su apuesta más fuerte para la gama media de este año, destacando por un diseño más refinado, mayor potencia y la integración profunda de inteligencia artificial para competir directamente contra dispositivos como el iPhone 17e y el Pixel 10a.

Si estas interesado en conocer más sobre este dispositivo, a continuación te informaremos sobre las características innovadoras que ofrece, las cuales sin duda te harán verlo como una opción viable para tu próximo cambio de celular.

Características técnicas: Más delgado y potente

El Galaxy A57 5G se distingue por ser más delgado y ligero que sus predecesores, con un grosor de apenas 6.9 mm y un peso de 179 gramos. A pesar de su perfil fino, mantiene una construcción de alta calidad con marcos de aluminio y protección Gorilla Glass Victus+.

Entre sus especificaciones principales destacan:

Pantalla: Panel Super AMOLED+ de 6.7 pulgadas con resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo pico de 1,900 nits con tecnología Vision Booster.

Panel Super AMOLED+ de 6.7 pulgadas con resolución FullHD+, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo pico de 1,900 nits con tecnología Vision Booster. Procesador: Incorpora el nuevo chipset Exynos 1680 de ocho núcleos (4 nm), diseñado para mejorar el rendimiento en multitarea y juegos.

Incorpora el nuevo chipset Exynos 1680 de ocho núcleos (4 nm), diseñado para mejorar el rendimiento en multitarea y juegos. Memoria: Cuenta con 8 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 128 GB o 256 GB.

Cuenta con 8 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 128 GB o 256 GB. Cámaras: Sistema triple con un sensor principal de 50 MP (f/1.8) con OIS, un ultra gran angular de 12 MP y un macro de 5 MP. La cámara frontal es de 12 MP.

Sistema triple con un sensor principal de 50 MP (f/1.8) con OIS, un ultra gran angular de 12 MP y un macro de 5 MP. La cámara frontal es de 12 MP. Batería: 5,000 mAh con soporte para carga rápida de 45W, capaz de alcanzar el 60% de carga en unos 30 minutos.

"Awesome Intelligence": La Inteligencia Artificial se hace presente en Samsung

Una de las mayores novedades de este dispositivo es la inclusión de Awesome Intelligence bajo la capa One UI 8.5 (basada en Android 16). Entre sus funciones principales se encuentran:

Circle to Search: Ahora permite buscar varios objetos simultáneamente en una imagen.

Ahora permite buscar varios objetos simultáneamente en una imagen. Transcripción de voz: Capacidad para transcribir y traducir grabaciones o mensajes de voz a texto.

Capacidad para transcribir y traducir grabaciones o mensajes de voz a texto. Edición avanzada: Herramientas como Object Eraser (borrador de objetos) mejorado, Best Face para fotos grupales y Auto Trim para edición rápida de video.

Además, Samsung ha decidido añadir algo extra que de seguro te encantará, debido a que la longevidad del equipo estará garantizada ofreciendo seis años de actualizaciones tanto de sistema operativo como de seguridad.

Precio del nuevo Galaxy A57 5G y su disponibilidad en México

A nivel internacional, el Galaxy A57 5G tendrá un precio inicial de $549 dólares y comenzará su venta en mercados seleccionados el 10 de abril.

En cuanto a México, Samsung ha confirmado que el dispositivo llegará pronto al país, aunque todavía no se han revelado la fecha exacta ni el precio oficial en pesos mexicanos. Sin embargo, se estima un incremento respecto a la generación anterior; como referencia, el Galaxy A56 se lanzó en México con un precio de $10 mil 999 pesos mexicanos, por lo que se espera que el nuevo modelo supere esa cifra considerando el aumento de $50 dólares en el precio internacional.

CT