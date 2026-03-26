Samsung Galaxy A57 5G: precio en México y características

¿Has estado pensando recientemente en cambiar de dispositivo móvil? Pues tenemos buenas noticias para ti, porque Samsung ha decidido por fin presentar de manera oficial el nuevo Galaxy A57 5G. Este modelo representa su apuesta más fuerte para la gama media de este año, destacando por un diseño más refinado, mayor potencia y la integración profunda de inteligencia artificial para competir directamente contra dispositivos como el iPhone 17e y el Pixel 10a.Si estas interesado en conocer más sobre este dispositivo, a continuación te informaremos sobre las características innovadoras que ofrece, las cuales sin duda te harán verlo como una opción viable para tu próximo cambio de celular. El Galaxy A57 5G se distingue por ser más delgado y ligero que sus predecesores, con un grosor de apenas 6.9 mm y un peso de 179 gramos. A pesar de su perfil fino, mantiene una construcción de alta calidad con marcos de aluminio y protección Gorilla Glass Victus+.Entre sus especificaciones principales destacan: Una de las mayores novedades de este dispositivo es la inclusión de Awesome Intelligence bajo la capa One UI 8.5 (basada en Android 16). Entre sus funciones principales se encuentran: Además, Samsung ha decidido añadir algo extra que de seguro te encantará, debido a que la longevidad del equipo estará garantizada ofreciendo seis años de actualizaciones tanto de sistema operativo como de seguridad. A nivel internacional, el Galaxy A57 5G tendrá un precio inicial de $549 dólares y comenzará su venta en mercados seleccionados el 10 de abril.En cuanto a México, Samsung ha confirmado que el dispositivo llegará pronto al país, aunque todavía no se han revelado la fecha exacta ni el precio oficial en pesos mexicanos. Sin embargo, se estima un incremento respecto a la generación anterior; como referencia, el Galaxy A56 se lanzó en México con un precio de $10 mil 999 pesos mexicanos, por lo que se espera que el nuevo modelo supere esa cifra considerando el aumento de $50 dólares en el precio internacional. CT