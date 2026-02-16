Apple anuncia evento donde presentaría el iPhone 17e, esta es la fecha

A lo largo de su historia, Apple se ha caracterizado por lanzar dispositivos innovadores, elegantes, confiables y prácticos que suelen convertirse en los favoritos del público ; sin embargo, también se distinguen por ser productos de alta gama, por lo que su precio suele ubicarse entre los más elevados del mercado.

No obstante, con la llegada de 2026, parece que la compañía estadounidense estaría apostando por un cambio en su dinámica de lanzamientos al poner a la venta un dispositivo que funcionaría como la versión económica de los iPhone.

Se trata del iPhone 17e, un smartphone que, según diversas filtraciones, llegaría este año para sumarse al ecosistema Apple como el modelo más accesible de la empresa.

En días recientes, el popular youtuber Jon Prosser compartió lo que supuestamente sería un video filtrado de Apple en el que se adelantan funciones, características, precio y posible fecha de lanzamiento del dispositivo.

La información se viralizó rápidamente, pues llamó la atención de cientos de potenciales compradores en todo el mundo. Aunque Apple ya había apostado por una versión “e” con el iPhone 16e, el iPhone 17e promete incorporar mejoras y nuevas funciones manteniendo el mismo rango de precio.

¿Cómo será el nuevo iPhone 17e?

De acuerdo con las filtraciones, el iPhone 17e contaría con Dynamic Island y compatibilidad con MagSafe. No obstante, este punto ha generado dudas, ya que el 16e no incluía estas funciones, lo que hace cuestionable que se integren en un modelo de menor costo.

También se habla de un sensor frontal cuadrado de 18 MP y una única cámara trasera de 48 MP, apostando por un sistema sencillo pero potente.

En cuanto al diseño, se espera que sea muy similar a su predecesor, con una pantalla de 6.1 pulgadas y una frecuencia de actualización de 60 Hz.

Asimismo, integraría una batería de 4,000 mAh, un procesador A19, un nuevo módem C1X y un chip de red inalámbrica N1 para mejorar la conectividad.

¿Cuánto costará el iPhone 17e?

Los rumores apuntan a que el iPhone 17e mantendría el precio de 599 dólares en su versión de 128 GB, el mismo costo que tuvo el iPhone 16e. En México, esto se tradujo en 14 mil 999 pesos, posicionándolo como una de las opciones más económicas de Apple frente a otros modelos que prácticamente duplican esa cifra.

¿Cuándo estará a la venta el iPhone 17e?

Hasta el momento no existe una fecha oficial de lanzamiento. Sin embargo, se especula que este jueves 19 de febrero podría realizarse la presentación oficial del dispositivo, momento en el que se confirmarían —o desmentirían— las características filtradas y se anunciaría la fecha exacta de venta.

Cabe destacar que toda esta información se basa en filtraciones y rumores, por lo que el producto final podría presentar cambios importantes respecto a lo anticipado.

Aunque el iPhone 17e aún no ha sido confirmado por Apple, las filtraciones han generado altas expectativas entre quienes buscan un dispositivo más accesible sin renunciar al ecosistema de la marca. Será hasta su presentación oficial cuando se determine si realmente se trata de una opción económica con mejoras significativas o simplemente una actualización menor dentro de la línea “e”.

