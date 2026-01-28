¿Cuál es el celular de Motorola con mejor batería en 2026?

En un mercado donde la duración de la batería se ha convertido en uno de los factores decisivos al elegir un smartphone, Motorola mantiene su reputación como una de las marcas más sólidas en autonomía.

Para 2026, la compañía ha dado un paso más al integrar sistemas de ahorro energético impulsados por inteligencia artificial, lo que permite ofrecer baterías más duraderas sin sacrificar diseño ni rendimiento, pero, entre sus distintos modelos, solo uno logra colocarse a la cabeza del ranking.

Motorola apuesta por baterías inteligentes y diseños más delgados

A lo largo de los años, Motorola ha destacado por optimizar el consumo energético de sus dispositivos, en la actualidad, esta estrategia se ha refinado con el uso de Inteligencia Artificial (IA) capaz de aprender los hábitos del usuario, administrar procesos en segundo plano y maximizar cada carga, incluso en equipos más delgados y potentes.

Moto G86 Power: el líder absoluto en autonomía

El Moto G86 Power se posiciona como el smartphone de Motorola con mejor batería en 2026, con una capacidad de 6,720 mAh, este modelo se convierte en el nuevo referente de la serie Power, combinando una autonomía sobresaliente con un diseño estilizado. Gracias a su procesador Snapdragon de bajo consumo, puede alcanzar hasta tres días de uso intensivo, además de integrar carga rápida TurboPower de 68W, capaz de recuperar el 50% de la batería en menos de 20 minutos.

Edge 60 Pro: batería de alto nivel en un flagship

En la gama premium, el Motorola Edge 60 Pro destaca por unir potencia y eficiencia. Incorpora una batería de 6,000 mAh con tecnología de silicio-carbono, carga rápida de 90W y carga inalámbrica. Su sistema de inteligencia artificial optimiza el consumo al limitar procesos innecesarios cuando el equipo no está en uso activo, lo que se traduce en una autonomía prolongada sin afectar el rendimiento.

Moto G54 Power: equilibrio entre precio y duración

El Moto G54 Power continúa siendo una opción sólida dentro de la gama media. Con 6,000 mAh y un procesador MediaTek Dimensity 7020 enfocado en eficiencia, este dispositivo ofrece hasta tres días de autonomía. Sus 12 GB de RAM también ayudan a evitar sobrecalentamientos y consumo excesivo al usar múltiples aplicaciones.

Moto G15 Power: batería duradera al menor costo

Para quienes buscan una opción accesible, el Moto G15 Power ofrece una batería de 6,000 mAh a uno de los precios más competitivos del mercado. Pensado para un uso cotidiano, permite hasta dos días completos de funcionamiento y cuenta con carga rápida de 30W, ideal para usuarios que priorizan la autonomía sobre funciones avanzadas.

Toma en cuenta que los datos de duración de batería mencionados corresponden a mediciones proporcionadas por la marca en condiciones óptimas y pueden variar según el uso del usuario.

