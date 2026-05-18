CRT revela si los turistas que entren a México por el Mundial tendrán que registrar su línea telefónica

Los turistas que visiten México durante el Mundial de la FIFA 2026 no tendrán que registrar su línea celular, en caso de utilizar roaming. Sin embargo, si adquieren un chip nacional deberán registrarlo con su pasaporte, según confirmó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en su cuenta de X.

La anterior aclaración llega luego de semanas de confusión y dudas que giraron en torno al registro obligatorio de líneas de celular en México, una medida que se implementó desde el 9 de enero de 2026 y que deja sin opciones a los usuarios a asociar su número de celular con una identificación oficial.

El comunicado dado a conocer a través de las redes sociales de la CRT explica que los visitantes internacionales que mantengan activa su línea extranjera mediante roaming no tendrán que registrar su número. Por otra parte, quienes adquieran un chip telefónico nacional sí deberán realizar el registro con su pasaporte para disponer de sus funciones telefónicas durante el torneo.

La excepción: roaming internacional

Previamente la CRT explicó que el objetivo es garantizar que visitantes tantos nacionales como extranjeros mantengan el acceso a sus servicios móviles durante la alta demanda que se espera en la justa mundialista , de acuerdo a un comunicado sobre conectividad para el mundial.

Según la Comisión, esta habilitación extraordinaria permitirá fortalecer la infraestructura móvil en las sedes del Mundial mediante el uso temporal de espectro en bandas como 600 MHz, 1.9 GHz, 2.5 GHz y de 3.3 a 3.6 GHz. El objetivo es evitar saturaciones en llamadas, mensajes, aplicaciones y redes sociales durante los partidos y las concentraciones masivas de aficionados.

Es en este contexto que se busca evitar que millones de turistas tengan que realizar trámites adicionales recurriendo al roaming como solución.

¿Comprar una SIM mexicana? Obligará al registro

El escenario cambiaría drásticamente para quienes decidan contratar una línea local con operadores mexicanos con operadores mexicanos como Telcel, AT&T o Movistar. Solamente en esos casos el registro será obligatorio para extranjeros. La medida aplica tanto para prepago como para pospago y también cubre SIM físicas y eSIM.

De acuerdo a la regulación, el trámite se realizaría presencialmente en centros de atención o mediante plataformas digitales de los operadores. Los datos que se piden son nombre completo, país de origen, número de pasaporte o CURP temporal y número telefónico.

CA