Las extorsiones telefónicas siguen evolucionando y ahora basta una simple llamada para poner en riesgo tus cuentas bancarias, tus redes sociales e incluso tu identidad. Expertos en ciberseguridad alertan que los delincuentes aprovechan el miedo, la presión y hasta la urgencia para hacer que las víctimas revelen información sensible sin darse cuenta.

De acuerdo con especialistas, existen dos datos que nunca debes decir durante una llamada sospechosa: tu PIN o NIP bancario y cualquier código de verificación enviado por SMS, correo electrónico o aplicaciones como WhatsApp. Compartirlos podría darles acceso a los delincuentes a tus cuentas, transferencias y datos personales.

¿Por qué estas palabras son tan peligrosas?

Este tipo de fraude se conoce como "vishing", una técnica en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por bancos, instituciones gubernamentales o empresas para obtener información privada mediante llamadas telefónicas.

Muchas veces los estafadores aseguran que detectaron movimientos sospechosos, intentos de hackeo o problemas con tu cuenta para generar pánico y lograr que actúes rápido, sin pensar demasiado.

Los expertos recomiendan desconfiar si durante la llamada te solicitan:

NIP o PIN bancario

Códigos de verificación

Tokens digitales

Contraseñas

Datos personales o financieros

Ninguna institución financiera legítima solicita esta información por teléfono.

Así operan las llamadas de extorsión

En algunos casos, los delincuentes incluso intentan grabar tu voz para usar respuestas afirmativas en otros fraudes. Palabras como "sí", "de acuerdo" o "acepto" podrían ser utilizadas en esquemas de clonación de voz o suplantación de identidad.

Usuarios en redes sociales y foros también han reportado llamadas donde los delincuentes ya conocen parte de su información personal, como nombre, dirección o negocio, con el objetivo de intimidar y hacer más creíble la extorsión.

Estas son algunas señales de alerta que podrían ayudarte a detectar una estafa telefónica:

Te presionan para actuar de inmediato

Intentan asustarte con bloqueos o cargos falsos

Piden códigos o información confidencial

Insisten en que no cuelgues

Ofrecen promociones demasiado buenas para ser reales

Se molestan si haces preguntas o dudas de su identidad

Si recibes una llamada sospechosa, lo mejor es colgar y comunicarte directamente con la institución mediante sus canales oficiales . Mantener la calma y no compartir información personal puede evitar que caigas en una extorsión.

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