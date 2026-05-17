Las extorsiones telefónicas siguen evolucionando y ahora basta una simple llamada para poner en riesgo tus cuentas bancarias, tus redes sociales e incluso tu identidad. Expertos en ciberseguridad alertan que los delincuentes aprovechan el miedo, la presión y hasta la urgencia para hacer que las víctimas revelen información sensible sin darse cuenta.De acuerdo con especialistas, existen dos datos que nunca debes decir durante una llamada sospechosa: tu PIN o NIP bancario y cualquier código de verificación enviado por SMS, correo electrónico o aplicaciones como WhatsApp. Compartirlos podría darles acceso a los delincuentes a tus cuentas, transferencias y datos personales.Este tipo de fraude se conoce como "vishing", una técnica en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por bancos, instituciones gubernamentales o empresas para obtener información privada mediante llamadas telefónicas.Muchas veces los estafadores aseguran que detectaron movimientos sospechosos, intentos de hackeo o problemas con tu cuenta para generar pánico y lograr que actúes rápido, sin pensar demasiado.Los expertos recomiendan desconfiar si durante la llamada te solicitan:Ninguna institución financiera legítima solicita esta información por teléfono.En algunos casos, los delincuentes incluso intentan grabar tu voz para usar respuestas afirmativas en otros fraudes. Palabras como "sí", "de acuerdo" o "acepto" podrían ser utilizadas en esquemas de clonación de voz o suplantación de identidad.Usuarios en redes sociales y foros también han reportado llamadas donde los delincuentes ya conocen parte de su información personal, como nombre, dirección o negocio, con el objetivo de intimidar y hacer más creíble la extorsión.Estas son algunas señales de alerta que podrían ayudarte a detectar una estafa telefónica:Si recibes una llamada sospechosa, lo mejor es colgar y comunicarte directamente con la institución mediante sus canales oficiales. Mantener la calma y no compartir información personal puede evitar que caigas en una extorsión.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL