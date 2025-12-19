3 carreras que serán obsoletas en el futuro, según la inteligencia artificial

Vivimos una etapa de transformación impulsada por el avance tecnológico. La automatización, la inteligencia artificial (IA) y las nuevas herramientas digitales están reconfigurando los sectores económicos y sociales a un ritmo acelerado.

En este entorno, lo que hoy se percibe como una carrera universitaria con amplio futuro podría no tener la misma proyección en la próxima década.

En México, este cambio estructural ya comienza a impactar de manera directa en el ámbito educativo y en el mercado laboral.

Carreras universitarias que podrían perder relevancia por la automatización y la IA

Este proceso no representa únicamente un reto para estudiantes y recién egresados; también implica una adaptación constante por parte de las instituciones educativas y los empleadores.

Entre las carreras que podrían enfrentar una disminución en su demanda en el futuro cercano, de acuerdo con la Inteligencia Artificial se encuentran:

Contaduría Pública: Las tareas rutinarias como conciliaciones bancarias, elaboración de reportes financieros y auditorías básicas son cada vez más automatizadas mediante software especializado, lo cual reduce la necesidad de perfiles tradicionales en este campo.

Diseño Gráfico: Herramientas de inteligencia artificial y plataformas de diseño automatizado permiten que personas sin formación profesional en esta área puedan generar contenido visual con facilidad, lo que disminuye la demanda de diseñadores en proyectos con requerimientos estándar.

Desarrollo Web y Programación Básica: El auge de plataformas de desarrollo sin código (no-code) está limitando el alcance de los programadores enfocados en funciones básicas. La programación avanzada y el desarrollo de soluciones complejas aún son necesarios, pero los perfiles con conocimientos elementales enfrentan mayor riesgo de desplazamiento.

