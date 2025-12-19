Cometa 3I/ATLAS: ¿cuándo repetirá su paso cerca de la Tierra?

El cometa 3I/ATLAS alcanzó la mañana de este viernes su máximo acercamiento a la Tierra.

El Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia señaló que a las 7:16, hora de Moscú (22:16 del centro de México), el cometa se encontraba a una distancia de 268 millones 918 mil kilómetros de nuestro planeta. “Una distancia enorme desde el punto de vista de la escala terrestre, pero absolutamente ínfima desde el punto de vista de las distancias interestelares”.

El 3I/ATLAS aún es visible, pero con telescopios simples apenas se percibe como una mancha difusa y tenue. Para localizarlo en el cielo resultan muy útiles páginas web como The Sky Live, así como aplicaciones como Stellarium, que es gratuita y muestra un mapa celeste de acuerdo con la ubicación del usuario.

Otra opción para observar el cometa es seguir la transmisión que Virtual Telescope Project 2.0 tiene programada para este viernes 19 de diciembre a las 22:00 horas del centro de México. La señal utiliza telescopios robóticos y estará acompañada de comentarios y explicaciones sobre este cuerpo celeste, que ha despertado gran fascinación en el mundo debido a su rareza.

Otras plataformas de astronomía que transmiten imágenes del cometa son SkySafari, Star Walk 2, NASA TV y DW.

¿Volverá a acercarse a la Tierra el cometa 3I/ATLAS?

Astrónomos rusos señalaron que la trayectoria futura del cometa lo llevará a aproximarse a Júpiter, al que sobrevolará alrededor del 16 de marzo a una distancia de unos 53 millones de kilómetros. Posteriormente, se alejará de su trayectoria visible y desaparecerá de la observación de los telescopios terrestres.

Al tratarse de un objeto interestelar, es decir, proveniente de otro sistema solar, el cometa 3I/ATLAS no tiene una órbita alrededor del Sol: pasará una sola vez y no volverá a aproximarse jamás.

Con información de EFE

