Fecundación in vitro: ¿En qué consiste el método citado por la SCJN?

Las dudas sobre en qué consiste la fecundación in vitro comenzaron a circular luego de las declaraciones polémicas de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), María Estela Ríos Gonzáles, que realizó durante una sesión del pleno donde comentó que quienes nazcan por este medio de reproducción no forman parte de la “familia”.

“Salvo quien haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia” fueron las palabras de la ministra.

Esta afirmación surgió en medio de un debate jurídico relacionado con la atención a mujeres víctimas de violencia en el estado de Chihuahua, lo que provocó una ola de reacciones y cuestionamientos en distintas plataformas de redes sociales.

Durante la sesión, las y los ministros discutían un proyecto presentado por Arístides Guerrero García, enfocado en determinar que las mujeres víctimas de violencia por razón de género deben ser atendidas exclusivamente por una Fiscalía Especializada.

En su intervención, la ministra manifestó su rechazo al proyecto al considerar que la propuesta omitía valorar los beneficios de fortalecer la puerta de entrada institucional para atender la violencia familiar.

¿Qué es la fecundación in vitro?

De acuerdo con Medline Plus, la fecundación in vitro (FIV) es un procedimiento médico de reproducción asistida en el que el óvulo de una mujer se une con el espermatozoide de un hombre fuera del cuerpo, generalmente en un laboratorio.

A diferencia de la concepción natural, en la que la fecundación ocurre dentro del organismo femenino, en la FIV el embrión se forma en condiciones controladas y posteriormente se transfiere al útero, donde puede implantarse y desarrollarse el embarazo.

La fecundación in vitro se utiliza para tratar diferentes causas de infertilidad, entre ellas:

Edad materna avanzada

Trompas de Falopio obstruidas o dañadas

Endometriosis

Problemas de fertilidad masculina, como bajo conteo de espermatozoides

Infertilidad inexplicable

Síndrome de ovario poliquístico

En muchos casos, este procedimiento representa una de las alternativas más eficaces para lograr un embarazo cuando otros tratamientos menos complejos no han funcionado.

Aunque la fecundación in vitro es un procedimiento utilizado en la medicina reproductiva, también puede implicar algunos riesgos que deben considerarse antes de iniciar el tratamiento.

Entre los principales se encuentran:

Síndrome de hiperestimulación ovárica, provocado por la respuesta excesiva a la medicación hormonal.

Embarazo múltiple, cuando se transfieren varios embriones.

Aborto espontáneo, que ocurre aproximadamente en el 20% de los embarazos logrados por FIV.

Embarazo ectópico, cuando el embrión se implanta fuera de la cavidad uterina.

KR