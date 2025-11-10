Misión a Marte 'Escapade' se lanza este miércoles por la NASA y Blue Origin

Tras posponerse al domingo por cuestiones meteorológicas, La misión Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (Escapade) , tiene previsto lanzarse esta semana.

Se desplegarán dos satélites idénticos desde el complejo de lanzamiento 36 de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, el lanzamiento tendrá lugar entre las 14:50 y las 16:17, informó Blue Origin.

El objetivo de la misión es recabar datos e información que nos ayuden a entender cómo y cuándo se disipó la atmósfera en Marte y realizar un reconocimiento de las condiciones y retos que pueden enfrentar los astronautas en futuras misiones tripuladas.

La iniciativa permitirá obtener una visión tridimensional sin precedentes de la magnetosfera y la ionosfera del planeta rojo, según la NASA.

La compañía de Jeff Bezos se enfrenta a su segundo lanzamiento de un cohete New Glenn, que tras fallar en su primer intento, tratará de aterrizar en su primera etapa en una plataforma marítima.

Durante el primer vuelo, el enero pasado, la primera etapa del cohete alcanzó la órbita, pero falló en su recuperación sobre la barcaza en el Atlántico.

En esta misión también probarán la nueva ruta interplanetaria que podría facilitar más viajes al planeta rojo, aumentando su frecuencia

Anteriormente el método utilizado solo permitía lanzamientos cada 26 meses, ya que la maniobra de transferencia de Hohmann , primero dirija la misión a un punto de Lagrange antes de poner rumbo a Marte.

Escapade, con un costo total de 49 millones de dólares , ofrecerá por primera vez una visión "en estéreo", es decir dos satélites idénticos que observarán al mismo tiempo el mismo fenómeno desde distintos puntos del espacio.

La idea es observar cómo el viento solar afecta la atmósfera superior de Marte, clave para entender la pérdida de agua y gases atmosféricos que transformaron su clima hace miles de millones de años.

Con información de EFE

TG

