Así puedes conectarte a una red wifi pública de forma segura

Si por alguna razón necesitas conectarte con frecuencia a redes WiFi públicas —ya sea para trabajar, estudiar o simplemente navegar desde una cafetería o la escuela— es fundamental que tomes medidas para proteger tu información.

Esto se debe a que los ciberdelincuentes pueden aprovechar estas conexiones abiertas para vigilar la actividad de los usuarios y interceptar datos sensibles, como contraseñas, información bancaria o cualquier otro dato personal valioso.

En este sentido, es importante tomar ciertas precauciones para navegar de forma segura a través de redes wifi públicas.

De acuerdo con Microsoft, algunas de las precauciones que puedes tomar para conectarte a una red wifi pública sin riesgo son:

Cuando uses el wifi de un café, hotel, aeropuerto o biblioteca, pregunta al personal cuál es el nombre exacto de la red. Fíjate bien en cada carácter: una variación mínima podría indicar que se trata de una red falsa creada para robar información.

Aunque entrar a una red abierta es más rápido, elegir una conexión protegida añade una barrera adicional de seguridad, ya que el cifrado ayuda a resguardar tus datos.

Aun si ya lograste acceder al wifi público, limita las actividades que involucren información sensible . Las compras en línea y cualquier tipo de transacción pueden exponer tus datos bancarios.

Mantener el control de las redes a las que te conectas es clave. Por eso es mejor deshabilitar la función que permite al dispositivo enlazarse automáticamente a cualquier red cercana.

Incluso sin estar usando el dispositivo, este puede seguir enviando información. Para prevenir riesgos, apaga el wifi al finalizar tus actividades.

Lee también: DXC Technology publica estudio sobre las deficiencias en la ejecución de la IA en el mundo

Si estás en una red pública, evita manejar datos bancarios o información delicada. Espera a estar conectado a una red privada y confiable para hacer movimientos o consultas.

Antes de navegar, revisa que la dirección web incluya "HTTPS" y el icono de candado. Estas señales indican que el sitio cuenta con medidas de seguridad básicas para proteger tu información.

Microsoft también señala que a pesar de tomar todas estas precauciones puedes llegar a tener riesgo de sufrir los peligros de la vida digital. Sin embargo, "contar con más capas y medidas de seguridad disminuye la posibilidad de vulneración".

NA