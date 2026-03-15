Así funcionarán las nuevas cuentas de WhatsApp para menores supervisadas por padres

WhatsApp anunció una nueva función enfocada en la seguridad digital de los menores: las cuentas administradas por padres, una modalidad que permitirá a madres, padres y tutores supervisar y configurar el uso de la aplicación en preadolescentes.

Con esta herramienta, los adultos podrán establecer controles específicos para limitar la experiencia de los menores principalmente a mensajes y llamadas, además de aplicar configuraciones de seguridad más estrictas dentro de la plataforma.

Te recomendamos: Los padecimientos dermatológicos que trastornan a los mexicanos

La compañía informó que estas cuentas comenzarán a implementarse a nivel mundial en los próximos meses y estarán activadas con ajustes de protección predeterminados. También incluirán controles parentales adicionales que permitirán a los adultos acompañar y orientar a los menores —como los preadolescentes de alrededor de 13 años en Estados Unidos— en sus primeras interacciones dentro de los servicios de mensajería digital.

"Con el aporte de familias y expertos, estamos implementando las nuevas cuentas administradas por un padre, madre o tutor que les permite configurar WhatsApp para preadolescentes, con nuevos controles para limitar su experiencia en WhatsApp a mensajes y llamadas".

Deben ser cuentas creadas y administradas activamente por los padres o tutores, y deben permanecer vinculadas a su propia cuenta de WhatsApp, aplicación de mensajería propiedad de Meta.

Los padres necesitarán el teléfono que compraron para su familiar y su propio dispositivo, uno al lado del otro, para vincular sus cuentas.

Después de configurar la cuenta, el padre, madre o tutor podrá controlarla y decidir quién puede comunicarse con la cuenta y a qué grupos puede unirse. Además, estos adultos pueden revisar las solicitudes de mensajes de contactos desconocidos y administrar los ajustes de privacidad de la cuenta.

Los nuevos controles parentales y los ajustes están protegidos por un PIN de padres en el dispositivo administrado. Solo los padres pueden acceder a los ajustes de privacidad y modificarlos, lo que les permite adaptar la experiencia de su familia, detalla WhatsApp.

"Todas las conversaciones personales siguen siendo privadas y están protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie, ni siquiera WhatsApp, puede verlas ni escucharlas", señaló la red de mensajería.

Según WhatsApp, a medida que se implementen gradualmente este tipo de cuentas durante los próximos meses, espera recibir los comentarios de los usuarios para seguir desarrollando la aplicación y "ofrecer la manera más segura y privada para que las familias se comuniquen".

Esta comunicación de WhatsApp llega casi dos semanas después de que se informara de que Instagram empezará a notificar a los padres si su hijo "intenta buscar repetidamente términos relacionados con la autolesión" en su red social, tal y como anunció su compañía matriz, Meta.

Esta última medida se activará para los padres de EU, el Reino Unido, Australia y Canadá que usan las herramientas de supervisión parental de la red social, y estará disponible en otras regiones "a finales de este año".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA