Amazon ha comenzado a ofrecer viajes gratuitos en San Francisco a través de su compañía Zoox. El servicio ya estaba disponible en Las Vegas.

Para utilizar el servicio de transporte que temporalmente es gratuito los usuarios deben registrarse en el programa de la compañía 'Zoox Explores'.

Ya que los vehículos son totalmente autónomos y no cuentan con personal en su interior, los usuarios pueden contactar a la compañía antes, durante o después del servicio a través de la aplicación de Zoox o de una pantalla en el automóvil.

Los vehículos de Zoox no cuentan con volante o pedales de aceleración y frenado. Su diseño es rectangular, sin diferencias estéticas entre la parte frontal y la trasera, y con dos zonas de asientos.

Desde septiembre pasado la empresa ofrece viajes gratuitos en el famoso Strip de Las Vegas y sus alrededores mientras espera la aprobación regulatoria para un servicio de pago.

Fundada en 2014, Amazon adquirió la compañía por mil 300 millones de dólares en el año 2020.

Con la expansión del servicio de Zoox a California, Amazon pone el pie en el acelerador en medio de una creciente competencia en el sector del transporte autónomo, liderado por Waymo, la compañía de transporte con automóviles autónomos de Alphabet (Google), que este martes anunció que sus robotaxis circularán en Miami, Dallas, Houston, San Antonio y Orlando, antes de recoger a pasajeros en 2026.

Otro fuerte competidor es Tesla, que inició en julio un servicio limitado de pruebas de su servicio de robotaxi utilizando vehículos Model Y con un supervisor a bordo.

