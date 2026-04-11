Artemis II: Los 7 momentos clave del histórico viaje de la NASA a la Luna

La misión Artemis II de la NASA significó el retorno de la humanidad a la órbita lunar después de más de 50 años, pero además logró otros hitos a lo largo de sus diez días de duración. Entre ellos, se posicionó como la expedición que más lejos ha viajado desde la Tierra y que logró sobrevolar la cara oculta de la Luna.

La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, junto con Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, también fue testigo de un eclipse solar total mientras orbitaban el satélite natural.

A pesar de enfrentar contratiempos —como un retraso de dos meses en el lanzamiento y fallas en el sistema sanitario de la nave—, la misión logró hacer historia al convertirse en la primera en viajar a la órbita lunar desde Apolo 17 en 1972.

Top 7 mejores momentos de la misión Artemis II

El inicio

El lanzamiento de Artemis II al espacio tuvo lugar el 1 de abril desde Cabo Cañaveral, en Florida, después de retrasos por problemas técnicos que obligaron a posponer dos meses el despegue.

El cohete elegido para la misión fue el potente Space Launch System (SLS) de la NASA, el más grande y potente que posee la agencia espacial, que despegó con la tripulación a bordo de la cápsula Orión.

Una espera de 25 horas

La nave Orión, ya desacoplada del cohete, no se dirigió directamente hacia la Luna, sino que pasó 25 horas en la órbita terrestre mientras aguardaba que los expertos de la NASA dieran la luz verde para iniciar su camino al satélite terrestre.

Antes de aprobar la maniobra de inyección translunar que propulsó a los astronautas hacia la Luna, los ingenieros verificaron que los paneles solares de la cápsula, que le proporcionan su energía, se encontrasen desplegados y que el resto de sistemas funcionaran correctamente.

Los problemas con el inodoro

El protagonista inesperado de la misión fue el retrete de la Orión, que comenzó a fallar poco después del lanzamiento, pese a tratarse de una inversión de 23 millones de dólares.

El inodoro tuvo dificultades con el sistema de evacuación de aguas residuales, en particular en la parte relacionada con la orina. Aunque la NASA precisó que esta pieza estaba operativa, los problemas no llegaron a resolverse por completo y los astronautas recurrieron a alternativas similares a pañales para adultos.

El sobrevuelo y la cara oculta de la Luna

La cápsula Orión llegó al área de influencia de la Luna, cuando pasa a estar dominada por su fuerza de la gravedad más que por la de la Tierra, el pasado lunes y comenzó un sobrevuelo de siete horas durante el que los astronautas forografiaron la superficie lunar y describieron a la NASA lo que veían con sus propios ojos.

Uno de los momentos críticos de la misión tuvo lugar cuando la nave perdió durante cuarenta minutos el contacto con el centro de control mientras pasaba por la cara oculta de la Luna, un factor que ya estaba previsto, puesto que el satélite natural impediría el paso de las ondas de radio entre la Tierra y la Orión.

Baten un récord de distancia

Durante el paso por la cara oculta de la Luna, Artemis II se convirtió en la misión tripulada que más se alejó de nuestro planeta, con una distancia de 406.771 kilómetros de la Tierra.

Horas antes había batido los 400.006 kilómetros del Apolo 13, en 1970, que marcaban el récord anterior.

Un eclipse solar

Ese mismo día, los astronautas observaron un eclipse solar total de 53 minutos de duración, invisible para la Tierra, que aprovecharon para analizar la corona solar, la atmósfera más externa del Sol.

Además, buscaron destellos de impacto (luces producidas por meteoroides que golpean la superficie), polvo elevado sobre el borde de la Luna y objetivos en el espacio profundo, incluidos planetas, cuando el Sol quedó completamente oculto.

Amerizaje exitoso

El final de la misión llegó a las 20:07 hora del este de EU (00:07 del sábado GMT), cuando el módulo de tripulación de la Orión amerizó en el océano Pacífico y los cuatro astronautas fueron rescatados por la Marina de Estados Unidos.

El escudo térmico, que tuvo que resistir temperaturas estimadas en hasta unos 2.760 grados centígrados (5.000 Fahrenheit), cumplió su labor durante la reentrada y permitió la vuelta a la Tierra de los astronautas.

YC