Alineación planetaria de abril: ¿Cómo fotografiar el fenómeno paso a paso?

A medida que se acerca la esperada alineación planetaria de abril, este fenómeno astronómico sigue despertando el interés de aficionados y expertos, quienes tendrán la oportunidad de observar un espectáculo poco común en el cielo durante las madrugadas. La disposición de los planetas convertirá al firmamento en un escenario privilegiado para quienes disfrutan de la observación astronómica.

Según el sitio especializado Star Walk, los cuerpos celestes que participarán en este evento serán Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno. Sin embargo, este último representará un reto adicional para los observadores, ya que solo podrá apreciarse con ayuda de un telescopio, debido a su baja luminosidad y a que la alineación ocurrirá cerca del amanecer, cuando la luz solar dificulta su visibilidad.

¿Qué es la alineación planetaria y cuándo se podrá ver?

Cabe destacar que este fenómeno se produce cuando varios planetas aparecen agrupados a lo largo de la ruta del Sol en el cielo, conocida como la eclíptica, lo que genera una ilusión óptica desde la perspectiva de la Tierra.

El desfile de cuatro planetas alcanzará su punto máximo el próximo 18 de abril, con una ventana de visibilidad durante las madrugadas de algunos días antes y después de esa fecha.

Desde gran parte de México y el hemisferio norte podrá apreciarse la alineación planetaria de abril, ya que su baja posición en el horizonte antes del amanecer facilitará su observación, especialmente en la zona centro y sur del país. La hora ideal para verla desde México será aproximadamente 30 minutos antes del amanecer del 18 de abril.

Consejos de la NASA para fotografiar la alineación planetaria

Si deseas capturar este fenómeno como todo un experto, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) recomienda seguir estos consejos para obtener mejores fotografías con cámara digital o celular:

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Activar el modo manual de la cámara para configurar el balance de luz según la visibilidad del entorno.

Ajustar el enfoque al espacio, específicamente hacia el planeta que se desea capturar.

Configurar el ISO entre 100 y 400 para reducir el ruido en la imagen.

Modificar la velocidad de obturación dependiendo de la cantidad de luz disponible; se puede iniciar con 1/100 y ajustar según sea necesario.

En el caso de usar celular, presionar la pantalla y mantener enfocado el punto donde se encuentra el planeta para bloquear el enfoque automático.

Utilizar un tripié o una superficie estable para evitar movimientos y lograr una mejor calidad en la fotografía.

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