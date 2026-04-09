Artemis II: Dónde ver EN VIVO el aterrizaje de la nave Orión

Con el aterrizaje de la nave Orión en el Océano Pacifico, dará fin la misión Artemis II este viernes 10 de abril de 2026. Esta histórica misión ya se ha convertido en un referente para futuras expediciones y vuelos espaciales. Si quieres saber todo sobre el aterrizaje de la nave Orión, en esta nota te contamos todo para que puedas seguirla mañana en vivo.

A bordo de la cápsula espacial, los tripulantes ya han hecho historia al ser los primeros en 50 años en viajar a la órbita lunar y al ser, además, las personas que más lejos han viajado de la Tierra.

¿A qué hora y por dónde ver en vivo el aterrizaje de la nave Orión?

La NASA ya ha detallado el cronograma final de la misión Artemis II, la primera incursión que ha sido tripulada hasta la Luna en más de 50 años, logrando así un hito histórico para la exploración espacial. De acuerdo al itinerario oficial, se espera que la nave Orión concluya con un amerizaje en el Océano Pacifico a las 20:06 horas hora del este de los Estados Unidos el día 10 de abril de 2026. En México el horario oficial equivaldría alrededor de las 18:06 horas.

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El cierre de la misión histórica será marcado con la maniobra de regreso y será llevada a cabo por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a orbitar el satélite natural.

Toda la transmisión tendrá una cobertura especial, sin embargo, ya que el operativo total de recuperación dará comienzo dos horas antes.

¿En qué horario dará comienzo la cobertura oficial?

La cobertura oficial en vivo comenzará mucho antes de la llegada de la nave Orión , de acuerdo a información proporcionada por la NASA, y podrá ser vista a través de la plataforma oficial NASA+ a las 16:30 hora del centro de México . Posteriormente, a las 20:35 hora del centro de México , habrá una conferencia de prensa para dar a conocer el estado en el que se encuentran los tripulantes tras su llegada a la Tierra. La conferencia será proporcionada desde el Centro Espacial Johnson en Houston. La cobertura también podrá ser seguida por el canal oficial en Youtube: NASA.

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