Artemis II: Nombran un cráter de la Luna en homenaje a la esposa fallecida del comandante

La misión Artemis II sumó un momento profundamente simbólico durante su histórico recorrido alrededor de la Luna, cuando la tripulación decidió nombrar un cráter en honor a un ser querido fallecido del comandante Reid Wiseman. El sitio fue bautizado como “Carroll”, en memoria de su esposa , quien falleció en 2020 a causa de cáncer, en un gesto que reflejó el lado humano detrás de uno de los hitos tecnológicos más relevantes de la exploración espacial reciente.

El homenaje ocurrió poco después de que la misión se convirtiera en el vuelo tripulado que ha alcanzado mayor distancia desde la Tierra, marcando un paso clave en el programa que busca llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar por primera vez desde Apolo 17.

La tripulación está integrada por los astronautas de la NASA Victor Glover y Christina Koch, así como por el representante de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen. Durante la transmisión, Hansen fue el encargado de anunciar el nombre del cráter, describiéndolo como “un punto brillante en la Luna” dedicado a la memoria de Carroll, esposa de Wiseman y madre de sus dos hijas.

Reid Wiseman, el comandante de Artemis II

Antes de asumir el liderazgo de Artemis II, Reid Wiseman construyó una trayectoria destacada tanto en el ámbito militar como en la exploración espacial . El astronauta estadounidense es excoronel de la Marina de EU y fue seleccionado por la NASA en 2009 como parte de una nueva generación de tripulantes enfocados en misiones de larga duración y exploración profunda.

Wiseman ya contaba con experiencia en vuelos espaciales tras participar en misiones hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), donde desempeñó funciones científicas y operativas relacionadas con investigación en microgravedad, mantenimiento de sistemas y caminatas espaciales.

Su perfil técnico y capacidad de liderazgo fueron determinantes para ser designado comandante de Artemis II, misión que busca validar los sistemas de navegación, comunicación y soporte vital necesarios para futuras expediciones tripuladas a la superficie lunar dentro del programa Artemis.

Un paso clave para el regreso a la Luna

Los cuatro astronautas ingresaron en órbita lunar y realizaron un periodo de observación de aproximadamente seis horas, durante el cual evaluaron el desempeño de la nave y recopilaron información científica. Este momento marca un avance significativo en el objetivo de establecer una presencia humana sostenida en la Luna y preparar el terreno para futuras misiones tripuladas.

“Carroll” el cráter en honor a un ser querido

El cráter “Carroll”, ubicado cerca del cráter Glushko, podrá observarse desde la Tierra y se convierte en un recordatorio simbólico de cómo la exploración espacial también está impulsada por historias personales, memoria y vínculos humanos que trascienden el ámbito científico.

El programa Artemis representa la nueva etapa de cooperación internacional en la exploración espacial, combinando innovación tecnológica con la participación de agencias de distintos países para ampliar el conocimiento sobre la Luna y su potencial como punto de partida para misiones a Marte.

TG