Artemis II alcanza el punto más lejano de la Tierra y el más cercano a la Luna

Artemis II, la misión tripulada a la luna, ha alcanzado el día de hoy la distancia más lejana a la tierra, rompiendo el récord de 406 mil 771 kilómetros, llegando al punto del espacio más profundo al que ha llegado nunca el ser humano y a la vez llegaban al punto más cercano a la Luna de la misión , llevando la nave a tan solo 6 mil 534 kilómetros por encima de la superficie lunar.

Mientras la misión pasaba por el lado oscuro del satélite natural, la tripulación se quedó sin comunicaciones por un periodo de 40 minutos y marcó su distancia más próxima a la Luna a las 19:00 horas del este de EU, (00:00 GMT) dos minutos después anotó el récord de la mayor distancia en el espacio.

La cápsula Orión, en la que viajan los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, había superado horas antes el récord establecido por el Apolo 13, que se alejó a 400 mil 171 kilómetros de nuestro planeta en 1970.

¿Quiénes son los astronautas que han roto el récord?

"Artemis II ha alcanzado su máxima distancia desde la Tierra. En la cara lejana de la Luna, a 252 mil 756 millas. Reid, Victor, Christina, y Jeremy han viajado ahora más lejos desde la Tierra que cualquier otro humano en la historia y ahora empiezan su viaje a casa" , expuso el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X.

A diferencia del registro de Artemis II, la tripulación del Apolo 13 logró el récord anterior de forma imprevista, después de que sufriera un falló técnico que la obligó a rodear la Luna aprovechando su gravedad para impulsarse de regreso a la Tierra.

Los integrantes de Artemis II confirmaron el nuevo récord una vez restablecieron el contacto con la Tierra, después de unos cuarenta minutos en un silencio absoluto mientras pasaban por detrás de la Luna y el satélite imposibilitaba la comunicación por radio.

¿Cómo fue el recorrido al rededor de la Luna?

La nave se encuentra actualmente finalizando el sobrevuelo de la Luna, una travesía de unas seis horas durante la que los astronautas tomaron fotografías y observaron el satélite con sus propios ojos para contribuir a su estudio.

El contacto fue permanente antes de que pasaran por detrás de la Luna, describiendo con todo detalle todo lo que veían al centro de control en Houston (Texas), que previamente había establecido 30 objetivos de observación.

Para ello, los astronautas se dividieron en dos grupos que miraban por turnos de poco más de una hora las ventanas. Estas observaciones, según está previsto, concluirán a las 21:20 hora del este en EU (01:20 GMT del martes), mientras que la Orión saldrá de la esfera de influencia lunar a las 13:25 hora del este (17:25 GMT) ya rumbo a la Tierra.

La última vez que un ser humano contempló en primera persona la cara oculta de la Luna, que se oculta de nuestro planeta por la rotación sincrónica del satélite, fue en 1972, cuando la tripulación del Apolo 17 se convirtió en la última expedición en pisar la superficie lunar.

Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral, en Florida, EU para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo.

Esta es la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las próximas misiones, en las que los astronautas esperan pisar la Luna en 2028 y comenzar a establecer una presencia permanente en el satélite natural con una base, además de sentar las condiciones para la exploración de Marte.

TG