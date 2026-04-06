VIDEO | La escalera mecánica más grande del mundo está en China, ¿cuántos minutos dura el viaje?

El desarrollo de infraestructura urbana en zonas de difícil acceso ha impulsado soluciones innovadoras en distintos países, y uno de los ejemplos más recientes se encuentra en China, donde fue inaugurada la escalera mecánica al aire libre más larga del mundo. La estructura, ubicada en el condado de Wushan, representa un avance en movilidad vertical diseñado para facilitar el desplazamiento diario en un entorno montañoso que históricamente ha dificultado la conectividad.

Conocida como “La Diosa”, esta megaestructura alcanza cerca de 900 metros de longitud total y permite a los usuarios ascender aproximadamente 240 metros de altura en un recorrido que dura alrededor de 21 minutos, equivalente a subir un edificio de unos 80 pisos. El sistema se compone de 21 tramos de escaleras mecánicas y ocho elevadores complementarios que permiten trasladarse entre distintos niveles de la montaña de manera continua y segura.

Ingeniería adaptada a una geografía extrema

La región de Chongqing se caracteriza por su relieve accidentado, con pendientes que superan el 35% de inclinación y que en algunos puntos alcanzan hasta el 60%, lo que complica el uso de transporte tradicional. Antes de la construcción de este sistema, muchos habitantes debían recorrer largas distancias a pie por caminos empinados, lo que implicaba un esfuerzo considerable, especialmente para adultos mayores o personas con movilidad limitada.

El diseño del proyecto integra materiales como acero reforzado y paneles de vidrio que reducen el impacto visual de la estructura en el paisaje natural, al mismo tiempo que garantizan estabilidad y resistencia ante condiciones climáticas variables. La inversión destinada a la obra superó los 23 millones de dólares, reflejando la magnitud de la infraestructura y su importancia estratégica para la movilidad regional.

Impacto en la movilidad y el desarrollo urbano

Desde su apertura en febrero, alrededor de 9 mil personas utilizan diariamente este sistema de transporte vertical, lo que ha permitido reducir significativamente los tiempos de traslado en comparación con el uso de automóvil en caminos sinuosos de montaña. Mientras que el trayecto en vehículo puede tomar cerca de una hora en horas pico, la escalera mecánica completa el recorrido en menos de la mitad del tiempo.

Durante su fase inicial de operación, el costo de acceso se mantiene en tres yuanes, lo que facilita su adopción por parte de la población local. Además de su función práctica, la estructura incluye plataformas de observación que ofrecen vistas panorámicas del río Yangtsé, lo que también ha despertado interés turístico.

Este tipo de proyectos refleja la apuesta de China por soluciones tecnológicas que permitan mejorar la conectividad en regiones con condiciones geográficas complejas, posicionando al país como un referente en el desarrollo de infraestructura adaptada a entornos extremos. La escalera mecánica de Wushan se suma así a una serie de iniciativas que buscan optimizar la movilidad urbana mediante ingeniería de gran escala.

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TG