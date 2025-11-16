Apple activa servicio SOS vía satélite; ¿cuáles iPhone lo pueden usar?

Esta semana Apple introdujo en México su servicio Emergencia SOS vía satélite el cual utiliza comunicaciones satelitales para hacer posible enviar mensajes cuando no hay redes celulares o wi-fi disponibles.

Esta tecnología ya estaba disponible en los Estados Unidos y varios países más y el día de hoy se habilita en nuestro país sin costo para usuarios de iPhone 14 o modelos más recientes y, también, a través del reloj inteligente más avanzado de Apple hasta el momento: el Apple Watch Ultra 3, que llegó a México hace unas cuantas semanas.

Cabe señalar que esta herramienta logra enviar mensajes al 911 en caso de emergencia, por ejemplo, cuando se realiza ciclismo, senderismo u otras actividades deportivas en ubicaciones geográficamente alejadas de las ciudades, como en montañas.

En este caso, el primer paso es identificar que haya un satélite disponible. Saberlo es muy sencillo: automáticamente aparece una pequeña imagen que representa un satélite en el lugar dónde por lo general se encuentran los iconos de redes celulares y wi-fi (parte superior derecha de la pantalla de tu dispositivo).

Pasos a paso: ¿Cómo usar Emergencia SOS vía satélite?

1. Desde la app de llamadas, marca al 911 (servicios de emergencias).

Al no estar disponibles las redes celulares el iPhone mostrará en su pantalla el mensaje: " Sin conexión. Intenta enviar un mensaje de emergencia vía satélite".

2. Toca sobre el icono verde que dice "Texto de emergencia".

3. Sigue las instrucciones que verás en la pantalla entre las que están "Ve a una ubicación al aire libre para conectarte".

4. Contesta el cuestionario eligiendo la opción que mejor describa tu percance. Hay situaciones como "Problema con el auto o vehículo", "Enfermedad o lesión", "Delito", "Persona perdida o atrapada" e "incendio".

5. Indica si tú eres quien necesita ayuda o si esta es para otra u otras personas.

El mensaje se enviará a los servicios de emergencia. Sin embargo, también puedes seleccionar si deseas, o no, avisar a tus contactos de emergencia establecidos previamente en tu dispositivo de Apple.

Acto seguido , en la pantalla del dispositivo aparecerá la representación del satélite, debes orientar el gadget hacia el cielo , para que se logre una buena conexión con el satélite. Sabrás que tu conexión es buena gracias a que se verá en color verde una sección de la pantalla y la leyenda "Conectado".

6. Envía el mensaje. Esto puede demorar varios minutos. Sabrás que tu mensaje fue recibido porque te enviarán una respuesta por ese mismo medio y así estarás en comunicación.

Toma en cuenta que este servicio está disponible sin costo durante dos años (se renueva con la compra de un nuevo equipo Apple compatible).

Cabe destacar que previamente ya era posible enviar mensajes vía satélite (no de emergencias) a través de iMessage.

