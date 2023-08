¿Tienes el corazón roto? Así puedes tratar el mal de amores

A todos nos han roto el corazón; todos hemos sufrido por amor. Las relaciones de los seres humanos son un universo complejo, vasto, y a la vez único. Cada amor es irrepetible, nuevo, y personal.

No obstante, el mal de amores se trata de algo que nadie desea experimentar. En entrevista, la doctora para ciencias de la familia Gabriela Garza, explicó todo acerca de esta situación que el pasado 29 de julio tuvo su fecha en el calendario como el Día Internacional del Mal de Amores.

Gabriela Garza mencionó que el mal de amores se puede experimentar en cualquier relación afectiva: de familia, de amistad, entre otras; pero la más dolorosa es la que se vive en la ruptura de una relación de pareja. "El mal de amores es igual de profundo que el amor, se trata de una desvinculación con la otra persona, se vive el desapego y la negación del afecto", explicó Garza.

¿Por qué siento ansiedad cuando termino con mi pareja?

Foto de Eric Ward en Unsplash

Gabriela comentó que el cuerpo manifiesta las emociones de tal forma que impacta de manera física. Por eso es que una persona experimenta insomnio, sudoraciones, temblores, falta de apetito, cansancio, taquicardia, entre otros. En otras palabras, cuando un corazón se rompe, el cuerpo lo manifiesta con malestares físicos. La ansiedad, depresión e incluso la culpa son sentimientos que vienen con la ruptura.

Algunas personas incluso sienten que les falta el aire o les cuesta respirar. De igual forma tienen arritmia, es decir, que los latidos del corazón se aceleran o disminuyen. De acuerdo con la especialista estas emociones son comunes, pero deben tratarse para que no se vuelvan más graves, debido a que hay quienes piensan en el suicidio.

Además de tratarse de manera profesional, también debe haber una red de apoyo en la que las personas de confianza escuchen y apoyen a quien está atravesando por una ruptura amorosa. "Cuando una persona termina una relación de pareja, pasa por distintas emociones que se manifiestan de manera física. Es común sentir ansiedad, depresión o incluso culpa cuando la relación acaba, luego vienen las etapas del duelo; pero debe haber una red de apoyo para que la persona que pasa por una ruptura no caiga en una depresión profunda", explicó Garza.

¿El mal de amores se vive como un duelo?

Foto de Rainier Ridao en Unsplash

Asimismo la especialista dijo que una persona pasa por las etapas del duelo cuando experimenta una ruptura amorosa: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. De acuerdo con información de la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, éstas se desglosan de la siguiente manera:

Negación : Se produce inmediatamente tras la pérdida y ayuda a "amortiguar el golpe" y la persona usa expresiones como "aún no me creo que sea verdad", "es como si estuviera viviendo una pesadilla" o pueden sentirse "conscientes" y actuar como si nada hubiese pasado.

: Se produce inmediatamente tras la pérdida y ayuda a "amortiguar el golpe" y la persona usa expresiones como "aún no me creo que sea verdad", "es como si estuviera viviendo una pesadilla" o pueden sentirse "conscientes" y actuar como si nada hubiese pasado. Ira: Es una etapa en la que resalta el sentimiento de rabia y resentimiento, en la que se buscan responsables o culpables.

Es una etapa en la que resalta el sentimiento de rabia y resentimiento, en la que se buscan responsables o culpables. Negociación : En esta etapa viene el golpe de realidad en el que se empiezan a explorar qué cosas hacer para revertir la situación.

: En esta etapa viene el golpe de realidad en el que se empiezan a explorar qué cosas hacer para revertir la situación. Depresión: Conforme avanza el duelo, la persona experimenta pena, nostalgia, aislamiento social y pérdida de interés por lo cotidiano. Aunque parezca la etapa más difícil, realmente es donde se siente la pérdida y se buscan soluciones para afrontarla.

Conforme avanza el duelo, la persona experimenta pena, nostalgia, aislamiento social y pérdida de interés por lo cotidiano. Aunque parezca la etapa más difícil, realmente es donde se siente la pérdida y se buscan soluciones para afrontarla. Aceptación: Llega un estado de calma, en el que resalta la comprensión de lo sucedido a nivel racional y emocional.

¿Qué se puede hacer para curar un mal de amores?

Cuando la persona que está pasando por un mal momento a nivel emocional busca ayuda psicológica, está en un buen lugar para sanar un corazón roto; pero Garza igual aconseja buscar actividades en las que se mantenga ocupada la mente.

"La ayuda psicológica es necesaria, al igual que contar con un familiar o amigo para el desahogo. Otra cosa que funciona es ocupar el tiempo en hacer actividades físicas (ir al gym, hacer algún deporte) y actividades lúdicas (juegos de mesa, leer, pintar, bailar, cantar, etc)", comentó.

Garza aconsejó que la persona que tiene un corazón roto se olvide de la culpa; pues cada quien actúa como cree que es mejor en el momento y eso no está mal. Otro punto importante es no responsabilizar al otro por nuestras emociones, de tal manera que no permitas que tu felicidad se base en tu pareja. "Cada quien es responsable de su felicidad, y ésta no debe depender de tu pareja. Por supuesto que existen buenos momentos, pero una pareja debe ser un complemento", dijo Garza.

Por último, mencionó que todo forma parte del proceso de cada ser humano y destacó la importancia de atender las emociones negativas para que no se repitan patrones en un futuro, ya que una persona sana atraerá a alguien similar.

La especialista invitó a tener una flor de magnolia en casa, utilizada en diferentes culturas para aliviar los síntomas de un corazón roto: "La magnolia es la flor del corazón y libera sustancias que ayudan a tratar afecciones neurológicas, como la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño, la inflamación, el dolor y las convulsiones".

FS