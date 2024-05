La deshidratación ocurre cuando el cuerpo no tiene tanta agua y líquidos como es necesario. De acuerdo con Medline Plus de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, puede ser leve, moderada o grave, según la cantidad de líquido corporal que se haya perdido o que no se haya repuesto.

Entre las causas está la pérdida de demasiado líquido, situación que ocurre mucho en esta temporada de calor.

Esto se agrava si no tomas suficiente agua o líquidos, o ambos.

El cuerpo puede perder una gran cantidad de líquidos a causa de:

Sudoración excesiva, por ejemplo, a causa del ejercicio en clima cálido

Fiebre

Vómitos o diarrea

Orinar demasiado

Medline Plus comparte estos síntomas, que se agravan en esta temporada de calor:

Sed

Boca seca o pegajosa

No orinar mucho

Orina amarilla oscura

Piel seca y fría

Dolor de cabeza

Calambres musculares

En el caso del dolor de cabeza, en este temporada es muy frecuente, aunque a veces se asocie a otros factores como estrés, no dormir bien, falta de alimento, puede ser también un signo de que estás deshidratado.

