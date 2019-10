Sony revela detalles y fecha de lanzamiento del PlayStation 5

La compañía Sony reveló esta mañana la fecha del lanzamiento y detalles sobre su próxima consola del PlayStation.

Mediante un comunicado, la compañía dijo que gracias a la buena respuesta de los fans y su interés sobre el PlayStation 5, han decidido lanzar la consola de videojuegos a finales de 2020.

“Los jugadores podrán programar la resistencia de los disparadores para que sientan la sensación táctil"

El objetivo de la nueva consola es “profundizar la sensación de inmersión cuando se juega”, por lo dieron detalles del nuevo mando.

“Estamos adoptando la retroalimentación háptica para reemplazar la tecnología ´retumbante´que se encuentra en los controladores desde la quinta generación de consolas”, agregó la firma japonesa, explicando que “chocar contra una pared con un auto de carreras se siente muy diferente a hacer una entrada en el campo de futbol”.

Además, Sony dijo que dentro de las innovaciones, se añaden los “activadores adaptativos” que se han incorporado a los botones de activación (L2/R2).

“Los jugadores podrán programar la resistencia de los disparadores para que sientan la sensación táctil de dibujar un arco y una flecha o acelerar un vehículo todoterreno en suelo rocoso”.

Según los desarrolladores, los activadores en combinación con los hápticos podrán producir una experiencia poderosa que simula mejor varias acciones mientras se juega.

Sony no había revelado muchos detalles desde su presentación en abril pasado, y con estas revelaciones clave se comenzará a desmenuzar poco a poco lo que vendrá en 2020 para el mundo Gamer.

Sin embargo, mientras se esperan más detalles de la consola, Sony subrayó que aún hay “muchas experiencias exitosas” en la PlayStation 4, incluyendo juegos como “Death of Tsushima”, “The Last of Us Part II” y “Ghost of Tsushima”, entre otros.

AC