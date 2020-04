Revelan nueva fecha de lanzamiento para "The Last of Us 2"

Tras la reciente cancelación del lanzamiento de “The Last of Us 2” y “Ghost of Tsushima” para PlayStation 4, Sony Interactive Entertainment ha revelado una nueva fecha de lanzamiento para ambos videojuegos.

"Todos sabemos lo complicado que es trabajar bajo estas circunstancias”

La compañía japonesa se vio en la necesidad de adaptarse al nuevo entorno generado por la pandemia del nuevo coronavirus, por lo que luego algunos ajustes, la secuela de “The Last of Us” llegará el 19 de junio y “Ghost of Tsushima” el 17 de julio de este año.

“Quiero felicitar y dar las gracias personalmente a todos los integrantes de Naughty Dog y Sucker Punch Productions por su labor, ya que todos sabemos lo complicado que es trabajar bajo estas circunstancias”, dijo Hermen Hults, gerente director de Guerrillas Games.

A inicios de este mes, PlayStation informó el retraso de estos videojuegos, cuyos fans esperan con gran entusiasmo, debido a la contingencia que vive el mundo por el COVID-19 y los problemas de logística que esto provocó en la compañía; hasta ese momento, no se tenía una fecha clara para el lanzamiento hasta este anuncio.

Sony también dijo que se estaba trabajando en la preservación al acceso a Internet tras el alza de sus usuarios conectados en Europa y Estados Unidos, por lo que algunos podrían presentar problemas de estabilidad en las descargas de videojuegos.

AC