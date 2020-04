Sony retrasa el lanzamiento de "The Last of Us 2"

No sólo el cine se ha visto afectado en el lanzamiento de sus producciones este verano, pues Sony anunció que la secuela de “The Last of Us” y “Marvel’s Iron Man VR” para PlayStation retrarasán su lanzamiento debido a la contingencia que vive el mundo por el COVID-19.

A través de un breve comunicado en redes sociales, la firma japonesa explicó que se trata de un problema de logística por la crisis global por la pandemia; sin embargo, no especificó la fecha a posponerse.

“La crisis global nos impide ofrecer la experiencia de lanzamiento que nuestros jugadores merecen”, detalló Sony.

ACTUALIZACIÓN: SIE ha tomado la difícil decisión de atrasar el lanzamiento de The Last of Us Part II y Marvel’s Iron Man VR hasta nuevo aviso. Logísticamente, la crisis global nos impide ofrecer la experiencia de lanzamiento que nuestros jugadores merecen. — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) April 2, 2020

Por el momento no habrá otros retrasos en cuanto a videojuegos se refiere, especificó PlayStation, pero instó a su comunidad a mantenerse informado.

La noticia del aplazamiento se da luego de que la compañía japonesa anunciara que se encuentra trabajando en la preservación al acceso a Internet de sus usuarios tras el alza de usuarios conectados en Europa y Estados Unidos.

“Gracias por su apoyo, su paciencia y por ser parte de la comunidad de PlayStation. Por favor, quédense en casa y manténgase a salvo”, dijo en un comunicado.

Por lo anterior, Sony dijo que los usuarios podrían presentar problemas de estabilidad en las descargas de sus juegos.

