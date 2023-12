La palabra "ghosting" es un término anglosajón que se usa de manera coloquial para explicar cuando una persona termina la comunicación con otra, ya sea un amigo, un familiar, o la pareja, sin avisar y sin justificación aparente. También se le llama "dejar en visto" cuando alguien ignora los mensajes que se envían, y no se contestan.

El término data de los años 2000, cuando aumentó el uso de las redes sociales, pero se volvió popular en el año 2015 tras la publicación de numerosos artículos que hablaban de este fenómeno relacionado con la ruptura de relaciones de famosos.

Con el "ghosting" se derivan sentimientos de rechazo o daño, sobre todo para la persona que funciona como receptora. La idea, según explican los especialistas, tienen que ver con la necesidad de desaparecer de la vida de la otra persona sin explicarle o advertirle.

Según el Psychology Today, una de las razones por las que las personas hacen "ghosting" es por miedo al compromiso, el cual tiene que ver en que la persona busca algo efímero, o sólo no se busca tener vínculos importantes.

La creencia en el destino, según Live Science, es otra de las razones por las que las personas hacen "ghosting". Es decir, creen que no están destinadas a la otra persona, por lo que simplemente dejan de contestar la comunicación.

Cargar con el "ghosting" de otra relación es una razón explicada por un destino de la Universidad de Georgia y citado por el diario español El País. Señalan que la persona ghosteada se vuelve intolerante a ciertas acciones, por lo que prefieren huir de cualquier evento para no salir lastimados.

La falta de habilidad en la comunicación es otra razón. Esta tiene que ver con que la persona que emite el mensaje no tiene desarrolladas sus habilidades para hablar con otros, así que prefieren no hacerlo por no saber explicarse.

Psychology Today también señala que el considerar inferior a la otra persona puede llevar al "ghosting". Esto tiene que ver con que se tiene la creencia de que la otra persona no merece explicaciones ante cualquier duda, por lo que mejor se le "deja en visto".

Otra razón, ésta publicada por la plataforma de citas Bumble, es la de simplemente pertenecer as la generación Millenial. Señalan que a estas personas les parece aceptable dejar de responder a los menajes del otro cuando las cosas no están funcionando, así, sin más.

La conveniencia es otra razón por la que se hace "ghosting". Según publica el diario El Confidencial, tener conversaciones más directas favorece a las relaciones desagradables, por las que se cree mejor ser un fantasma para la otra persona.

El aburrimiento también es motivo para ignorar los mensajes. Señala El Confidencial que cuando se pierde el interés por la persona estas dejan de hablar.

