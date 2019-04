Reconocimiento facial y fake news, retos del futuro inmediato

Aunque parecían ideas de ciencia ficción, los avances tecnológicos ya han hecho posible el reconocimiento facial para mostrar la identidad de las personas, las noticias e imágenes falsas para torcer la verdad, o la manipulación genética para crear especies humanas superiores.

De acuerdo al colombiano John Freddy Vega, fundador de la popular plataforma educativa Platzi, estas nuevas tecnologías no sólo representan retos para los seres humanos, sino posibilidades emocionantes para crear nuevas ideas, durante su conferencia magistral en Jalisco Talent Land 2019.

Respecto al reconocimiento facial, Vega presentó ejemplos como "This Person Does Not Exist", aplicación de inteligencia artificial que crea retratos reales de personas inexistentes. Avances como estos están provocando el auge de las "fake news" o noticias falsas, así como una mayor dificultad entre lo que es real y es mentira.

"Una masiva cantidad de políticos están aprovechando las noticias falsas en todos los lados del espectro para manipular a las personas que votan", explicó. "Esto es problemático, porque con la inteligencia artificial es mucho más difícil detectar qué es verdad y qué es mentira, y es más fácil engañar a las personas".

La tecnología del reconocimiento facial ha permitido a gobiernos como el de China recolectar información de sus ciudadanos. Sin embargo, la intrusión a la privacidad ha provocado protestas para vetarla en ciudades como San Francisco, y la tecnología suele cometer errores al confundir a una persona inocente con algún delincuente, comentó Vega.

El fundador de Platzi consideró que crecerá el consumo de los autos eléctricos gracias a su adopción en China, quien actualmente es el primer comprador de estos vehículos en el mundo y el país con más estaciones de carga rápida, el triple que en Estados Unidos. Además, varias de las principales fabricadoras de coches eléctricos proceden del país asiático.

"El costo de la batería respecto al costo del automóvil, hace cuatro años, costaba la mitad del automóvil, en 2019, es más o menos del 25 por ciento, y en el futuro será menor el porcentaje, la batería es la principal diferencia en continuar avanzando en la adopción de autos eléctricos", amplió el empresario.

Vega advirtió que actualmente, ya se han logrado "diseñar" bebés gracias a la manipulación de la tecnología CRISPR, la cual permite erradicar enfermedades del cuerpo humano o dotarle de capacidades diferentes al resto de seres humanos.

Otras tecnologías que, a juicio del colombiano, cambiarán nuestro futuro inmediato, es la consolidación de la infraestructura necesaria para pisar el planeta Marte, el uso de satélites para dotar de Internet a más de la mitad del mundo que aún no está conectado, y las aplicaciones móviles para "encontrar el amor" como Tinder, las cuales han generado mayor diversidad interracial y cultural.

LS