Pronostican tormenta magnética de menor intensidad para el domingo

La tormenta magnética pronosticada para este domingo 18 de marzo por investigadores rusos se trata de un evento común que aparece cada 11 años y, por lo tanto, es de una intensidad menor, afirmó Américo González Esparza, responsable del Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LNCE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"A raíz de la importancia que tiene el clima espacial en el mundo y el anuncio de Barack Obama, en octubre de 2016, sobre una tormenta solar, todo se ha vuelto viral y se hace mucho ruido. Pero, en este caso, se trata de un evento ordinario que sucede cada 11 años y se trata de un evento menor. Procuremos tomar con responsabilidad la información porque podemos alertar falsamente", anunció González Esparza.

Cuando una tormenta solar atraviesa el campo magnético de la Tierra, se convierte en una tormenta magnética. A pesar de que, en ocasiones, una tormenta magnética se origina en una solar, la tormenta que se espera para este domingo proviene de la interacción de corrientes de viento solar con el campo magnético de la Tierra que se ha mantenido alrededor de tres meses.

"Las tormentas magnéticas no se pueden predecir si provienen de una tormenta solar. No sabemos cuándo puede ocurrir una explosión de ese tipo; sin embargo, en este caso sí se pudo predecir con más de dos semanas de anticipación porque esta tormenta magnética no se origina de una tormenta solar, sino de una estructura que se ha mantenido durante tres meses en la superficie del sol y que ahora, otra vez, está dando la vuelta y está apuntando en dirección al a Tierra", explicó el responsable del LNCE.

Los investigadores de la UNAM expresaron que una tormenta solar afecta cuatro sectores: Sistema de generación y distribución de energía eléctrica, la aviación, los satélites y las telecomunicaciones con los sistemas de posicionamiento global. Una tormenta solar de intensidad extrema, como el evento Carrington en 1859, se traduce en efectos devastadores sobre estos sistemas tecnológicos causando un apagón global de aproximadamente 10 años.

Sin embargo, Américo González Esparza comentó que en la tormenta magnética que se espera este domingo habrá únicamente una perturbación en el sector de las telecomunicaciones durante unos minutos y, en el caso más extremo, durante unas horas.

Ante cualquier eventualidad Esteban Hernández, jefe del Servicio Magnético, aclaró que el Laboratorio Nacional de Clima Espacial está trabajando con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) en la elaboración de un manual de riesgo de desastres de clima espacial que incluya un protocolo ante este tipo de fenómenos.

Hugo Granados, director del Instituto de Geofísica, expresó que la UNAM procura estar a la vanguardia en el desarrollo de tecnologías que puedan predecir fenómenos como este junto con otros países como Estados Unidos y Rusia.

