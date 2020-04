Potencia las funciones de tu dispositivo móvil

En un mundo como el de hoy que está invadido por la tecnología con toda clase de aparatos electrónicos y dispositivos móviles, la mayoría de las personas tiene acceso a un teléfono inteligente para mantener la comunicación y la interactividad tanto con sus seres queridos como también con sus amigos y con los compañeros del trabajo. No obstante, con tantas aplicaciones, música, fotos, videos y todo tipo de archivos, es habitual que los celulares se queden sin espacio de almacenamiento y las funciones se ralentizan.

Si durante estos tiempos de aislamiento social deseas mantener una comunicación constante y sin interrupciones con tus contactos más cercanos, sin duda alguna es momento para que aproveches un poco de tu tiempo en casa y liberes la memoria de tu teléfono para organizar todos tus archivos y desechar todos aquellos que no necesitas y que se almacenan casi sin que te des cuenta. Aquí te presentamos algunos consejos para agilizar las funciones de tu celular.

Elimina aplicaciones que no necesitas

Aunque pareciera una cuestión de lo más obvia y sencilla, nunca estará de más recordarlo, pues en ocasiones los usuarios deciden descargar diferentes aplicaciones en sus teléfonos, pero con el paso del tiempo dejan de usar las herramientas y éstas permanecen almacenadas en la memoria aunque no estén a la vista de las personas, lo cual ralentiza las funciones generales del dispositivo móvil. Para que esto no ocurra aprovecha tu tiempo en casa y elimina todo lo que ya no necesites.

Borra el caché



Conforme se hace uso de las aplicaciones y juegos descargados en nuestro dispositivo móvil, muchas de estas herramientas de Android acumulan gradualmente datos en caché, es decir, memoria temporal que produce una mayor lentitud en las funciones del teléfono. La opción más común para deshacerte de ello es entrando a la parte de ajustes, eliges la opción de aplicaciones y allí se puede ingresar en cada una de las app para eliminar la data en caché. En algunos teléfonos también existe la posibilidad de elegir la opción para borrar todo el caché con un solo clic.

Usa la nube

Si deseas liberar la memoria de tu teléfono, pero tampoco te quieres deshacer de todos tus archivos, existen dos opciones para solucionar este problema. La primera de ellas es que transfieras todos tus videos, documentos, imágenes y demás archivos a tu computadora personal para que puedas conservar tus recuerdos y tu dispositivo móvil se libere de información.

Sin embargo, al hacer lo anterior no podrás tener a la mano dicha información para compartirla con tus contactos o en redes sociales. La solución para ello es subir tus archivos a la nube con ayuda de programas como “Google Drive”, “OneDrive” o “Dropbox”, para posteriormente sincronizarlos con el teléfono para tenerlos disponibles.

Revisa las descargas

Luego de recibir demasiada información en redes sociales o al navegar a través de diferentes páginas de internet los dispositivos móviles descargan y acumulan una infinidad de documentos e imágenes que se quedan almacenados en la memoria sin que los usuarios se den cuenta. Para ello es necesario explorar la carpeta de archivos de nuestro teléfono y entrar a las distintas secciones de videos, imágenes, audios y documentos para verificar cuáles de ellos nos resultan importantes y cuáles son innecesarios para poder eliminarlos y liberar espacio.

Prescinde de datos en el navegador

Otro tipo de información que ocupa cada vez un mayor espacio en la memoria del teléfono sin que los usuarios se den cuenta es toda aquella acumulada con el uso del internet, pues al navegar en distintos sitios web almacenamos el caché, las cookies, el historial, las contraseñas y todos los datos de formularios enviados. Si deseas ahorrar espacio y deshacerte de ello sólo debes abrir tu navegador, ir a los ajustes y buscar alguna opción de privacidad y seguridad para borrar los datos que no necesites.

Mensajes de texto e historial de llamadas

Aunque parezca que no ocupan demasiado espacio en la memoria del teléfono, los mensajes de texto y las llamadas realizadas desde meses atrás también comienzan a ocupar un espacio cada vez mayor en nuestros dispositivos móviles. Por esa razón, si crees que esa información ya no es necesaria para ti entonces puedes eliminarla también para así potenciar al máximo las funciones de tu teléfono.

