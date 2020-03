¿Puede colapsar el Internet en México por el COVID-19?

Recientemente hemos visto cómo en algunas regiones de Europa servicios de streaming de video como Netflix han sugerido a sus usuarios no consumir contenidos a resoluciones tan altas, esto por la exigencia en el que se pone a las redes al momento de que buena parte de la población está dentro de sus casas tratando de reproducir videos en calidad alta.

“Los operadores ya están preparándose para tal caso”

¿Esto podría presentarse en nuestro país?, platicamos con Enrique Culebro, presidente de la Asociación de Internet MX quien nos compartió algunos escenarios posibles y lo que podría suceder con nuestras redes:

¿Se podría generar un colapso en las redes?

"Teóricamente sí podría pasar pero dudo bastante que suceda por algunas razones. Primero, ya hemos tenido charlas sobre esto con Presidencia y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes donde se cuestionó cuánto aguantarían las redes. Realmente esa es una respuesta que nadie sabe con seguridad.

"Lo que sí se sabe es que los operadores ya están preparándose para tal caso. Aun así, tenemos precedentes, por ejemplo, el caso del terremoto de septiembre en 2017, donde las redes funcionaron muy bien.

"El problema podrían ser las conexiones domésticas. Sin embargo, no creo que suceda un caso que no esté planeado ya por los operadores, que algunos trabajan desde China o Europa y ya conversan con sus equipos globales. En el caso más dramático se podría pensar en acciones, para equilibrar el tráfico, como educación al usuario de lo que se debe hacer u horarios para ciertas apps, pero ciertamente nada de eso está sobre la mesa ahora".

¿Cómo podríamos saber si nuestra conexión doméstica está saturada?

"Lo que se ha percibido en hogares de Italia es una disminución de la velocidad de la red pero del 15 % o 20 %, y eso ya en un caso muy dramático. Hay consideraciones que se pueden hacer dentro de esta manera de operar el internet para que el efecto no sea de apagado y prendido, como cuando se va la luz. Aun así esto no es algo que se genere próximamente en semanas o incluso el próximo mes, incluso en el hipotético caso de toque de queda, puede que la infraestructura aguante bien y que el usuario no lo perciba dramáticamente".

¿Qué es lo que compromete más la velocidad de nuestras redes?

"En primer lugar las aplicaciones de contenidos audiovisuales y servicios de streaming de video. Al día de hoy, actividades como comprar en línea, consultar información, y algunos aspectos de gaming, realmente no requieren un consumo exagerado de datos.

"El mensaje que daría es que se aprovechen las herramientas que ahora están disponibles y sobre todo pensar en los negocios que se deben adaptar a modelos digitales, así como estudiantes que tengan sus clases en línea, videoconferencias para el trabajo, etcétera".

¿Existe un uso responsable del internet que evite la saturación de redes?

"Hay contemplaciones futuristas en el mundo sobre la prioridad de ciertas actividades online frente a otras, como el caso de los vehículos autónomos que podría pensarse que se les dé prioridad para no alterar su funcionamiento. Pensado en la actualidad, por ejemplo, China está superando esta situación sin ningún problema en sus redes. En Europa sí han tenido estrés en las redes pero tampoco nada grave que se haya notificado, y en Estados Unidos ni se diga.

"Probablemente lo más grave que veamos sea como en Italia donde se ha reducido un poco la velocidad de la red y se reduce la calidad del video, situaciones que realmente no son graves para la experiencia de usuario.

"La Asociación de Internet MX informó en su más reciente Estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet en México que en el país actualmente hay más de 80 millones de usuarios de Internet los cuales se conectan preferentemente por su smartphone (92%), teniendo como actividades favoritas acceder a redes sociales (82%) y mensajearse (78%). En esta lista, el streaming de películas y videos se encuentra en el sexto lugar con 65%".

Finalmente Enrique Culebro destacó que situaciones previas de estrés en la red han permitido el aprendizaje y conocer las capacidades de nuestros sistemas, añadiendo que por ahora la actividad en internet puede hacerse de manera regular. "En varios países, incluido México ya estamos acostumbrados a momentos que comprometen la red y nos ha permitido ver sus capacidades, mismas que a veces están sobradas. Por ahora no debe haber mensajes a la población de restringir el uso de Internet, sin duda los temas productivos son los de interés, pero igual se puede usar para educación y entretenimiento".

AC