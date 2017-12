Piden a enfermos crónicos evitar excesos en Año Nuevo

En las celebración del Año Nuevo, es prioritario que las personas con enfermedades crónicas eviten abusar de la comida, alcohol, bebidas azucaradas y fallar en su tratamiento para prevenir complicaciones, señaló la secretaria de Salud de Morelos, Patricia Mora González.

"Durante estas fechas, las personas se permiten consumir alimentos y bebidas que de forma habitual tienen limitados o prohibidos; cambian su rutina de ejercicio e incluso fallan en su tratamiento. Estas acciones provocan que lleguen a las unidades de salud por alguna descompensación de glucosa, por ejemplo", dijo.

En un comunicado, indicó que debido a los cambios en la rutina diaria durante las fiestas de Fin de Año, es común que en enero se registre un incremento en las consultas derivadas del descuido en la alimentación y tratamientos, por lo que hizo un llamado a los morelenses para mantener una dieta balanceada.

"Invito a la población en general, y especialmente a las personas con diabetes u otros padecimientos crónicos, a mantener una dieta balanceada, limitar el consumo de azúcares y alcohol, así como realizar actividad física", resaltó.

La funcionaria recomendó no pasar más de cuatro horas sin probar alimento, moderar las cantidades que se ingieren, así como evitar preparar la cena con grandes cantidades de aceite.

Para el caso de los pacientes con diabetes, alertó que el ponche es una de las bebidas con mayor índice de azúcar, pues es un concentrado de frutas que además lleva grandes cantidades de piloncillo, por lo que se convierte en una combinación fatal.

Mora González reiteró que lo más importante es cuidar la salud, poner en práctica las recomendaciones, en caso de estar bajo algún tratamiento no interrumpirlo, así como mantener una rutina de ejercicio. Ante alguna emergencia, indicó, comunicarse al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) 01 800 849 42 77 o al 911.

"En esta época es necesario ser disciplinados, no permitirnos abusar de la comida, bebidas y azúcares, tomar decisiones inteligentes y no fallar en los tratamientos, no olvidemos que juntos prevenimos", aseguró.

